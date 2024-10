L'Ouest lausannois pourrait se doter d'un pôle culturel dédié à la musique, au théâtre et au cinéma

Un grand pôle culturel pourrait voir le jour dans l'Ouest lausannois, a appris la RTS. Les initiants de ce projet espèrent pouvoir y développer un réseau pour les artistes suisses à la conquête de la scène internationale.

Révélé dans l'émission Drôle d'époque, le concept de Swiss Artists Production, une association à but non lucratif basée à Crissier (VD), prévoit un bâtiment de 8600m2 dédié à la musique, au théâtre et au cinéma. Il réunirait également des salles de concert, des scènes, des studios d’enregistrement, ainsi qu'une école et des acteurs du monde entier.

Pour Vincent Jaton, l'un des chefs de projets, l'objectif de ce centre est "de donner des outils qui permettent aux gens d'être dans la pratique, pas uniquement la théorie".

Les formations seraient également étendues à d'autres domaines, tels que la communication ou le marketing. "Des gens qui puissent travailler avec les artistes et créer ce qu'on appelle un réseau", explique Vincent Jaton sur la RTS. Ce réseau devrait permettre aux artistes suisses de percer davantage à l’international.

Ouverture espérée en 2028

Cette maison de la culture devrait émerger au cœur d’un nouveau quartier industriel privé entre Crissier et Bussigny, au nord du Boulevard de l'Arc-en-Ciel, financé par un fonds de pension. C’est toutefois le Canton qui doit maintenant donner le feu vert en délivrant le permis d’implantation. Cela devrait être fait ces prochaines semaines, espèrent les initiants du projet.

Quant aux communes de l’Ouest lausannois, elles ne participent pour l’heure pas au financement de ce pôle culturel, mais voient d’un bon œil la diversification de ce futur quartier. "C'est intéressant si le quartier bouge en dehors des heures de bureau", nous confiait un syndic de la région. La population pourrait en effet bénéficier de l'offre musicale ou théâtre de ce centre dont l’ouverture est espérée en 2028.

