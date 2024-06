L'invitation de Philippe Lazzarini à Lausanne pour le 1er août irrite certains milieux

La Municipalité de Lausanne a annoncé mardi la présence du chef de l'UNRWA Philippe Lazzarini en tant qu'invité d'honneur du 1er août. Critiqué par certains milieux, ce choix est défendu par le syndic Grégoire Junod: "Nous invitons un haut-fonctionnaire des Nations Unies qui fait honneur à la Suisse", a-t-il souligné vendredi dans Forum.

Commissaire général de l'agence des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), qui joue un rôle prépondérant dans l'aide humanitaire apportée à la population de la bande de Gaza, Philippe Lazzarini est une personnalité suisse incontournable sur la scène internationale.

"Il incarne parfaitement l'engagement pour la paix et la tradition humanitaire du pays", soulignait mardi la Ville de Lausanne dans un communiqué à l'occasion de l'annonce des festivités du 1er août, qui se tiendront à Ouchy.

"Propagande"

Mais tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Dès le lendemain de l'annonce, le syndic de Lausanne Grégoire Junod (PS) a reçu une lettre signée par environ 200 personnes, parmi lesquelles des membres du Réseau laïque romand ou de l'Association Suisse-Israël. Elle demande l'annulation de cette invitation.

A l'initiative d'une personne anonyme, elle estime que le 1er août doit rester "entièrement neutre politiquement". Elle critique un "choix désastreux" qui "met à l'honneur un territoire étranger à la Suisse et l'UNRWA, dont la neutralité n'est pas établie". Les signataires y voient une "instrumentalisation à des fins de propagande".

Place donnée aux institutions

L'agence onusienne est fustigée de longue date par Israël, accusée de manquer de neutralité et d'avoir des liens avec le Hamas. Un rapport d'enquête indépendant a toutefois conclu récemment à l'absence de dysfonctionnements majeurs.

La branche vaudoise de l'Association Suisse-Israël estime de son côté qu'il s'agit d'une "provocation volontaire" et d'un "affront vis-à-vis de la communauté juive de Lausanne". En cas de maintien de l'invitation, elle veut que 120 chaises vides soient placées face à Philippe Lazzarini en hommage aux otages israéliens encore détenus dans la bande de Gaza.

Vendredi soir dans Forum, Grégoire Junod a balayé cette accusation. "Le 1er août est un moment où l'on donne la place à des acteurs institutionnels. [...] Le président du CIO est venu il y a quelques années", rappelle-t-il. "Nous invitons un haut-fonctionnaire de l'ONU qui représente la Suisse et qui fait honneur à la Suisse."

Polémiques déjà durant le Covid

"La Suisse est dépositaire des Conventions de Genève, elle soutient l'UNRWA qui défend la paix et le multilatéralisme, comme toutes les agences onusiennes", argue le syndic lausannois. "Aujourd'hui, on voit bien que l'actualité internationale occupe le débat public. Il ne me semble donc pas faux de donner la parole à l'un de nos représentants dans une institution onusienne, et de rappeler que l'histoire et les valeurs de la Suisse sont l'engagement humanitaire, le multilatéralisme et la promotion de la paix. C'est un message qui rassemble!"

Lausanne est habituée à accueillir différentes personnalités du monde politique suisse pour le 1er août. Ces quatre dernières années, elle avait reçu des présidents et présidentes en exercice. Mais cette année, Viola Amherd avait d'autres engagements, selon la Ville. Et Grégoire Junod de rappeler que ces précédentes invitations ont aussi souvent fait polémique. "Notamment durant le Covid, sur des questions de vaccination qui divisaient beaucoup", souligne-t-il.

