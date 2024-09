L'identité du buste de Marc Aurèle retrouvé à Avenches remise en question

Le buste de Marc Aurèle découvert à Avenches, l'un des quatre seuls retrouvés dans le monde, pourrait ne pas représenter l'empereur romain. Selon l'archéologue Michel Fuchs, il s'agirait d'un autre personnage historique, Tétricus Iᵉʳ, un empereur gaulois.

En 1939, l’un des chômeurs travaillant pour le compte de l’archéologue cantonal vaudois découvre un prestigieux buste en or, dans une ancienne canalisation de la cité romaine. Il est l'une des plus importantes sculptures du genre retrouvées en Europe et il est aujourd'hui précieusement gardé à la Banque cantonale vaudoise.

Composé d’une seule feuille d’or de 24 carats, il montre un homme barbu dans la force de l’âge, avec deux rides sur le front, et portant une cuirasse. Quelques mois plus tard, lors d’un congrès d’archéologie à Berlin, on identifie cette trouvaille à Marc Aurèle, célèbre empereur du 2e siècle et philosophe reconnu.

Mais le mythe pourrait s'effondrer: l'archéologue Michel Fuchs remet en cause son identité, dans la revue historique Passé Simple. Selon la thèse qu’il va prochainement publier, le buste d’Avenches serait à l’effigie de Tetricus Iᵉʳ, un empereur gaulois bien moins connu et prestigieux que celui de Rome.

Indices capillaires et historiques

Deux arguments sont notamment mis en avant pour remettre en cause l'identité du buste. Le premier est sa physionomie: en se fiant aux pièces de monnaie de l’époque, on perçoit une nette différence dans la chevelure bouclée de Marc Aurèle.

"Tetricus, quant à lui, a un nez fin, a une barbe soignée, des cheveux qui correspondent à une partie levée en mèche sur le haut, lisse à l’arrière, en étoile sur le crâne. Cela correspond vraiment très fortement à ce qu’on connaît du buste d’Avenches", ajoute Michel Fuchs.

Le second argument est relatif à l’histoire d’Avenches: le type de monnaie retrouvé dans la cité broyarde laisse penser que la population était jadis en faveur de l’empire gaulois, empire de courte durée, parallèle à celui de Rome, et dont Tetricus Ier fut empereur.

Pas assez d'arguments?

Si cette thèse venait à se confirmer, cela pourrait faire quelques déçus: Tetricus Iᵉʳ est un personnage bien moins célèbre et prestigieux que Marc Aurèle. "C’est un risque parce qu’effectivement, Marc Aurèle est l’empereur idéal à mettre en évidence. Cependant, je pense que c’est le rôle de la recherche que de proposer de nouvelles hypothèses", sourit l'archéologue.

Pour Denis Genequand, directeur du Site et Musée romains d'Avenches, cette thèse n'apporte pas d'argument "indubitable". "Il n'y a pas d'argument qui permette de dire que ça n’est pas Marc Aurèle, mais Tetricus", avance-t-il, sceptique. Pour lui, peu importe qui il représente, l’objet garde sa valeur "C'est le buste en or d'un empereur romain, dans un très bon état de conservation, de grande dimension [...]. Ça reste dans tous les cas une figure exceptionnelle."

Faute de pouvoir retourner dans le passé, le doute plane. Etant donné que ce buste est très connu des historiens et des archéologues, cette nouvelle hypothèse risque de créer un vif débat chez les spécialistes.

Sujet radio et TV: Léa Bucher

Adaptation web: Raphaël Dubois