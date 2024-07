L'autoroute A9 Vennes-Chexbres fermée de samedi soir à lundi matin

L’A9 sera totalement fermée à la circulation entre les jonctions de Lausanne-Vennes et Chexbres (VD) de samedi à 22h à lundi à 4h du matin en raison de travaux d'importance à Pully. Elle sera en partie rouverte à la circulation en bidirectionnel sur la chaussée montagne, direction Valais, dimanche de 14h à 22h.

L'opération "coup de poing" doit permettre la démolition et la reconstruction du passage supérieur de Chenaule, qui enjambe l’autoroute sur la commune de Pully.

Pour des raisons de sécurité, elle a été coordonnée avec la déconnexion d'une ligne à haute tension passant au-dessus de l’ouvrage, indique l'Office fédéral des routes lundi dans un communiqué.

Des déviations mises en place

Un bidirectionnel sera mis en place sur la chaussée montagne, en direction du Valais, dimanche entre 14h et 22h. La vitesse sera limitée à 60 km/h. Dès 22h et jusqu'à lundi 4h du matin, l'autoroute sera de nouveau totalement fermée à la circulation sur les deux chaussées.

Les automobilistes sont priés de suivre les déviations mises en place et de respecter les limitations de vitesse sur l’autoroute. Les usagers en provenance de Suisse alémanique via Berne en direction du Valais uniquement sont priés d’emprunter l'A12 via Fribourg puis Vevey pour contourner la fermeture, respectivement éviter le chantier.

ats/fgn