L'A1 entre Payerne et Avenches fermée du 4 au 6 juin pour des exercices avec des F/A-18 de l'armée

L'armée suisse fera décoller et atterrir des avions de combat de type F/A-18 mercredi sur l'autoroute A1. Le tronçon entre Payerne et Avenches (VD) sera fermé pendant 36 heures et la circulation déviée. Un vaste périmètre de sécurité sera mis en place autour du site.

Lors de cet exercice baptisé "Alpha Uno", le tronçon d'autoroute sera transformé en piste d'aviation. Partant de l'aérodrome militaire de Payerne, quatre F/A-18 atterriront et redécolleront de l'asphalte de l'A1. Le test sera effectué à deux reprises, une fois le matin et une fois l'après-midi, indique Nadine Schröder, responsable de la communication des Forces aériennes. Auparavant, la glissière de sécurité centrale sera retirée et des marquages spéciaux seront effectués sur la chaussée. Les travaux de préparation seront réalisés par des militaires, des employés de l'Office fédéral des routes (OFROU) ainsi que par les polices cantonales vaudoise et fribourgeoise. Une déviation de la circulation L'accès au terrain d'exercice sera barré sur un vaste périmètre. L'A1 entre Payerne et Avenches sera fermée pendant 36 heures au maximum, du 4 juin à 21h au 6 juin à 6h. Environ 23'500 véhicules circulent les jours ouvrables en moyenne sur l'année sur ce tronçon, 25'000 en juin, selon les chiffres fournis par l'OFROU. Un modèle d'avion de chasse F/A-18C des Forces aériennes suisses. [Keystone - Anthony Anex] Une double sortie forcée sera installée aux jonctions de Payerne et d'Avenches et un itinéraire de déviation signalé sera mis en place. Il passera sur la route cantonale par Domdidier, Dompierre et Corcelles-près-Payerne. Le temps de trajet s'élèvera à 18 minutes au lieu de 7 minutes en temps normal, mais pourra dépendre de la période et de la circulation. La fluidité du trafic sera assurée par la police. Des agents de circulation seront notamment présents aux heures de pointe sur certains carrefours. A noter qu'une déviation à l'échelle régionale sera mise en place par la centrale de gestion de trafic de l'OFROU. Elle invitera les véhicules circulant sur l'A1 à privilégier l'A12 ou l'A5. >> Relire : L'armée effectuera des atterrissages sur l'autoroute entre Avenches et Payerne en juin Pas un événement public Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) rappelle que cet exercice n'est pas un événement public, mais une procédure militaire. Quelque 300 invités pourront y assister, à raison de 150 le matin et 150 l'après-midi, médias, passionnés et visiteurs inclus. Toutes les places sont déjà attribuées, a souligné Nadine Schröder. Elle a précisé que les premiers décollages et atterrissages seront retransmis en direct sur SRF1 à partir de 9h. Le nombre de militaires participant à l'exercice n'a pas été communiqué pour des raisons de sécurité opérationnelle. L'espace aérien au-dessus du terrain d'essai sera surveillé de manière standard par la tour de contrôle de l'aérodrome militaire. Les drones sont interdits. Le Conseil fédéral avait donné son autorisation à l'opération fin janvier. Le DDPS juge cet exercice indispensable, car tous les moyens des Forces aériennes sont actuellement concentrés sur les trois bases de Payerne, Meiringen (BE) et Emmen (LU), ce qui les rend vulnérables aux systèmes d'armes à longue portée. ats/iar