Installées depuis une année, les éoliennes de Sainte-Croix divisent toujours

Des habitants de Sainte-Croix (VD) vivent depuis une année à quelques centaines de mètres d’une éolienne. Si certains s'en accommodent, pour d'autres, la cohabitation est plus compliquée.

Depuis douze mois, six éoliennes redessinent le paysage du Jura vaudois. Dans le paisible hameau des Gittaz, sur les hauts de Sainte-Croix, une vingtaine d’habitants vivent à quelques centaines de mètres du premier mat.

Alexandre Gutleben est un opposant de la première heure. Il a lutté sans relâche pour éviter l'installation d’éoliennes. Au micro de la RTS, il raconte son désarroi: "J’en ai pleuré, et plus d’une fois. Si on aime la nature, on ne peut pas aimer les éoliennes, surtout en plein milieu des forêts. Et je n'ai pas les moyens de pouvoir partir ailleurs. [...] Ce n'est pas si facile que ça."

Un quart de siècle de procédures

L’éolien est un sujet clivant en Suisse romande. A Sainte-Croix, il a fallu un quart de siècle pour voir les premières hélices vaudoises sortir de terre.

Longtemps, Camille Joseph, une autre habitante des Gittaz, n’avait pas d’avis tranché sur la question. Or, elle a depuis eu à subir deux ans d’énormes travaux, dont une année entière vécue au pied des éoliennes.

"Ça me dérange plus que ce que j’aurais imaginé. Ça fait des gros bruits de ventilateur. Si on a une fenêtre ouverte et que les éoliennes sont tournées dans notre sens, on les entend", témoigne-t-elle à la RTS.

"Plutôt bien intégré"

A l’inverse, certains habitants se sont habitués à leur présence, comme David Wyssbrod, qui habite en face de chez Camille. "On ne peut pas parler de nuisances extraordinaires." Le Sainte-Crix ajoute: "mêler technologie et nature, c’est quelque chose d’assez intéressant. Je ne trouve pas ça moche, je trouve ça plutôt bien intégré".

Des analyses acoustiques sont prévues l’année prochaine. En cas de dépassement des normes, des mesures seront envisagées, comme l'explique Michaël Berset, responsable du chantier de Sainte-Croix pour la Romande Energie.

"On peut par exemple diminuer légèrement la puissance de la machine, pendant des périodes données, pour réduire sa courbe acoustique. Ça peut aussi être une isolation phonique. Ce que ça ne peut pas être, a priori, c’est le démantèlement d’une machine."

Une autre question demeure également en suspens: celle de la productivité du parc. Romande Energie communiquera un premier bilan sur ce point en mars prochain.

