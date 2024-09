Incendie dans un dépôt de ferraille au Mont-sur-Lausanne

Un incendie s'est produit dans un dépôt de ferraille au Mont-sur-Lausanne (VD), annonce dimanche Alertswiss. Des émanations toxiques se sont diffusées dans l'air, provenant de l'incinération de plastique et d'autres matériaux.

Il n'y a aucun danger, précise l'alerte. L’incendie provoque cependant un important dégagement de fumée et répand une forte odeur très désagréable. Il est recommandé de fermer portes et fenêtres et d'arrêter la ventilation et la climatisation et d'éviter la zone.

ats/miro