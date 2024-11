Feu vert du Grand Conseil vaudois pour investir 74,3 millions dans les prisons

Le Grand Conseil vaudois a donné mardi son feu vert pour investir 74,3 millions de francs pour les prisons du canton. Cinq crédits ont été adoptés pour rénover ou construire différents sites, essentiellement au futur Pôle pénitentiaire du Nord vaudois (PPNV) à Orbe.

Dans le détail, des crédits ont été accordés pour rénover la prison du Bois-Mermet à Lausanne (5,2 millions) et celle de Bochuz à Orbe (10,7 millions). Deux sites vétustes qui doivent être maintenus en activité en attendant la construction de la prison des Grands-Marais sur le site du PPNV.

Cette nouvelle prison, prévue à l'horizon 2030 et qui comptera 410 places, a obtenu mardi un crédit de 12,6 millions. Celui-ci est dédié aux études complémentaires en vue de la construction du bâtiment en une seule étape, alors qu'elle était envisagée en deux étapes jusqu'ici.

Des crédits d'ouvrage de 41,5 millions et d'étude de 4,2 millions ont aussi été accordés par le Grand Conseil pour des infrastructures communes au PPNV. Il s'agit notamment de financer les études et la construction "d'interfaces" entre les établissements actuels et futurs, tant en sous-sol (réseau de chauffage, électricité) qu'en surface (routes, parkings, ponts, installations énergétiques).

Vote "à l'aveugle"

Ces différents crédits ont été largement acceptés mardi par le Grand Conseil, plusieurs députés rappelant que le canton souffrait de surpopulation carcérale depuis de nombreuses années. Des bémols ont toutefois été émis. Et notamment concernant le manque d'accessibilité en transport public, du moins à l'heure actuelle, pour rejoindre le futur PPNV.

Certains élus ont également regretté devoir "voter à l'aveugle" en l'absence des résultats d'une étude externe sur la surpopulation carcérale, dont la publication n'a toujours pas été autorisée par le Conseil d'Etat. Cela fait plusieurs mois que des membres du Grand Conseil réclament ce rapport Brägger. Une communication devrait intervenir "d'ici la fin de l'année", a indiqué mardi la conseillère d'Etat Isabelle Moret.

Avec la construction des Grands-Marais, qui s'ajouteront aux sites actuels de Bochuz, des Colonies ou encore de la Croisée, le PPNV constituera à terme l'un des plus grands sites pénitentiaires de Suisse avec 1000 places de détention et 750 collaborateurs.

ats/fgn