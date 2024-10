Fermé en raison d'un manque d'éducateurs, le foyer vaudois pour adolescents en rupture va rouvrir

Invité de La Matinale mardi, Philippe Stephan, médecin spécialiste en psychiatrie adolescente, qui a longtemps collaboré avec le foyer MDJ Inter Val avant qu'il ne ferme, se réjouit de sa réouverture, et surtout de son nouveau concept pédagogique.

Jusqu'à sa fermeture en 2023, le centre, qui accueillait des jeunes la plupart du temps en rupture totale avec leur environnement, n'hésitait pas à enfermer les adolescents à clé dans leur chambre, explique Philippe Stephan. Cela s'expliquait par une "période assez spéciale" où la gestion des adolescents en crise nécessitait des mesures strictes, car "pendant un certain temps, les adolescents n'avaient pas d'autres lieux où être arrêtés dans leur dérive, souvent destructrice".

Palette de possibilités

Mais la création de nouveaux établissements, comme celui de détention pour mineurs "Aux Léchaires" à Palézieux en 2013, et l'ouverture d'un centre fermé axé sur le soin permettent désormais une prise en charge plus adaptée des jeunes. Aujourd'hui, "il existe une palette de maisons et de possibilités permettant de mieux protéger les adolescents de leur propre comportement", salue le psychiatre, insistant sur le fait que Valmont doit être "un temps d'arrêt, pas une maison d'arrêt".

Même si les chambres ne seront plus fermées à clé, les espaces communs le seront toujours. "Parfois, il y a une sorte d'inflation relationnelle chez les adolescents en crise, et le fait que certains espaces soient fermés les empêche de se confronter à l'autre", explique Philippe Stephan. "Être face à un mur fait baisser la tension", ajoute-t-il.

Certains adolescents peuvent percevoir leur passage à Valmont comme valorisant, y voyant une forme de fierté ou une "médaille". Cependant, Philippe Stephan souligne que la majorité d'entre eux ne reviennent pas au foyer, confirmant ainsi l'efficacité du travail réalisé.

Temporalité de la prise en charge

Concernant la durée des placements, Philippe Stephan estime qu'à Valmont, les séjours doivent rester temporaires. Toutefois, dans d'autres foyers, les séjours peuvent être plus longs, ce qui est souvent nécessaire. "L'adolescence est une période où la temporalité change beaucoup, et notre société va de plus en plus vite", observe-t-il. La pression pour réduire la durée des séjours est constante, mais il rappelle l'importance de "laisser plus de temps à ces jeunes".

Malgré les difficultés inhérentes à la gestion des adolescents en crise, Philippe Stephan reste convaincu que le centre de Valmont joue un rôle crucial dans leur protection et leur développement. Contrairement à ce qui peut arriver dans certaines prisons pour adultes, il affirme que "les jeunes ne sortent pas pire qu'ils ne sont entrés".