Deux bancomats attaqués dans la nuit à Montagny-près-Yverdon et Rossens (FR)

Des individus s'en sont pris samedi matin tôt au bancomat du centre commercial Migros de Montagny-près-Yverdon. Des inconnus ont aussi fait exploser un distributeur de billets à Rossens (FR) dans la nuit. On ignore si les deux événements sont liés. Dans les deux cas, les malfrats se sont enfuis.

A Rossens, la police a été informée d'une déflagration vers 02h55. Des inconnus ont fait exploser un bancomat avant de s'enfuir dans une direction inconnue. Il y a des dommages matériels. Un important dispositif policier a été mis en place, et un appel à témoins lancé.

Des forces de l'ordre vaudoises et bernoises sont venues en renfort, notamment le groupe NEDEX (neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs) de la police vaudoise qui a été sollicité afin de sécuriser les lieux et d'établir l'origine de l’explosion, indique la police fribourgeoise. La police fédérale (fedpol) et des experts zurichois sont aussi intervenus.

A Montagny-près-Yverdon un peu plus tard, vers 04h30, des inconnus s'en sont pris au bancomat du centre commercial Migros "Expo Centre". Des riverains ont alerté la police après avoir entendu plusieurs explosions.

Bancomat intact

"Arrivés sur place, les gendarmes ont constaté que la devanture du centre commercial était fortement endommagée, mais que le distributeur de billets était intact et que les auteurs n'avaient pas réussi à s'emparer de l'argent", a indiqué la Police cantonale vaudoise en fin de journée dans un communiqué.

Les malfrats ont pris la fuite dans une direction inconnue. Un dispositif important a été mis en place pour les interpeller, mais ceux-ci couraient toujours. "Un véhicule de type SUV, de couleur foncée, ainsi qu’un petit véhicule utilitaire de couleur claire, semblent impliqués dans cet événement", précisent les forces de l'ordre qui ont lancé un appel à témoin.

En raison de l’utilisation d'explosifs, le Ministère public de la Confédération a été informé et mènera les investigations avec les enquêteurs de fedpol et de la Police cantonale vaudoise. L'intervention a nécessité l'engagement de nombreuses patrouilles de gendarmerie, notamment du NEDEX et de la brigade canine. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières a également été sollicité.

ats/dk/lan