Des pigeons champions de voltige aérienne

Avni Muharremi se lève chaque jour aux aurores pour rendre visite à ses protégés. Ce passionné dresse une centaine de pigeons acrobates du Kosovo, son pays d'origine.

"C'est une race spéciale. C'est un croisement de trois pigeons: le pigeon de la rue, le pigeon roller et le dalmatien", explique-t-il dans l'émission Couleurs d'été.

L'habitant de Gland, sur la Côte vaudoise, s'est passionné dès son plus jeune âge pour l'élevage de ces volatiles. "J'ai commencé avec les pigeons dans les années 80. Je n'avais que six ans. Le premier pigeon que j'ai attrapé avait soif. Il est venu et je ne m'en suis plus jamais séparé", raconte-t-il.

Haute voltige

Avni Muharremi souligne qu'il faut absolument "faire travailler" ces animaux, "sinon ils ne font rien".

Ainsi, chaque soir, les oiseaux sont à l'entraînement. "J'en prends quelques-uns et je les lâche", montre-t-il. "Et ils font leur boulot. Dans un concours, je choisis les meilleurs", souligne-t-il.

"Leur boulot", c'est de réaliser des figures acrobatiques en chute libre, à plus d'une centaine de mètres du sol. Un art de la voltige instinctif chez ce volatile.

L'éleveur entretient une centaine de pigeons dans sa volière. [RTS]

Plusieurs trophées

En compétition, les juges évaluent les meilleures figures, mais également la distance de chute. Avni Muharremi accumule les trophées depuis 20 ans. "Je suis vraiment fier de toutes ces coupes", déclare-t-il à côté d'une table où sont exposées ses récompenses.

Les meilleurs pigeons peuvent se vendre à prix d'or. Les champions les plus titrés dépassent les 1000 francs. Mais l'éleveur souhaite rester discret pour éviter les convoitises.

Le dressage des pigeons voltigeurs compte une septantaine de pratiquants en Suisse.

Reportage TV: Alexandre Bochatay

Texte web: ami