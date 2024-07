Des croisières sur le Léman pour redonner confiance aux enfants en rémission du cancer

La Léman hope Foundation a développé le projet "Léman hope" pour soutenir les jeunes enfants en rémission de cancer. Afin de les aider à reprendre confiance, elle organise des croisières de cinq jours et quatre nuits pendant lesquelles ils sont initiés à la navigation et au vivre ensemble.

En Suisse, on dénombre près de 350 nouveaux cas par année de cancer chez les jeunes. D'après les chiffres de la Léman hope Foundation, 7000 enfants sont passés par un cancer et sont en rémission. Et c'est à eux qu'elle s'adresse.

Après la maladie, le chemin est en effet encore long pour retrouver une vie normale. Des séquelles émotionnelles liées aux traitements peuvent subsister. Pour les aider à se reconstruire, la Léman hope Foundation emmène chaque année depuis 2020 plus de 300 jeunes en rémission de cancer sur le lac grâce à son projet "Léman hope".

La voile comme outil thérapeutique

La navigation en équipe permet aux jeunes de s'affirmer et de côtoyer des camarades qui ont traversé des épreuves similaires. La voile a une réelle fonction thérapeutique pour eux, tout en bénéficiant d’un moment de partage.

L'une de ces croisières s'est terminée dimanche à Lausanne au port d'Ouchy après une aventure de cinq jours. Septante jeunes ont navigué à bord de seize bateaux, épaulés par des skippers chargés de leur apprendre les manœuvres de la navigation. Garant également de la sécurité, le seul adulte à bord s'assure que chacun et chacune porte bien son gilet de sauvetage avant de démarrer le moteur.

"Prêts à larguer, capitaine?"

Les jeunes sont soulagés de pouvoir passer à autre chose et que "tout ça soit derrière eux". Ils peuvent désormais penser au futur. Pour flotter en toute liberté, les frères et sœurs peuvent également se joindre aux enfants en rémission qui apprennent à barrer le bateau.

L'événement touche à sa fin et il est temps de jeter l'ancre. Pour clôturer cette aventure de quelques jours, les enfants font la manœuvre d’amarrage devant leurs parents qui les attendent au port. Avant de se quitter sur les quais d'Ouchy, les enfants entonnent un dernier chant de marins qui célèbre l'amitié, accompagné à la guitare.

L'ambiance est à la joie et certains en pleurent. Les parents réalisent la chance qu'a leur enfant de participer à cette croisière, après tout ce qu'ils ont vécu. Mais est-ce qu’ils ont manqué à leur fils ou leur fille pendant le voyage? Pas si sûr, certains disent même: "Si seulement on pouvait repartir."

Sujet radio: Emilien Verdon

Texte web: Gaël Itim