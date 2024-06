Des centaines de jeunes à une rave-party illégale au-dessus de Villeneuve

Une rave-party non autorisée et réunissant des centaines de jeunes a été détectée par les services de police sur le territoire de la commune de Corbeyrier/Hongrin, au-dessus de Villeneuve (VD). Des barrages de police bloquent l'accès et invitent les fêtards à renoncer à s'y rendre.

Plusieurs centaines de jeunes dansent depuis vendredi soir au son de la techno, au-dessus du lac Léman, a indiqué un porte-parole de la police cantonale samedi. Les routes depuis la Lécherette ainsi que Corbeyrier et Yvorne sont coupées pour empêcher de nouveaux amateurs de se rendre à cette fête illégale. Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info La police a refoulé plusieurs personnes qui tentaient de gagner les lieux de la rave-party, a précisé le porte-parole. Dans un délai que la police n'a pas tenu à préciser, elle va tirer la prise pour mettre fin à cette rave-party non autorisée. Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info ats/boi