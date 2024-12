Croulant sous les grues et les chantiers, La Tour-de-Peilz subit la densification de plein fouet

Si La Tour-de-Peilz a sans doute voulu grandir trop vite, la problématique dépasse largement l’Arc lémanique. Malgré la pénurie de logements, plusieurs projets immobiliers ont été récemment rejetés par la population. Dernier exemple en date en septembre dernier, au Mont-sur-Lausanne.

Pour la présidente du gouvernement vaudois, cette résistance reflète un phénomène de "not in my backyard". "Aujourd’hui, on a une recrudescence de gens qui n’ont pas forcément envie qu’on construise à côté de chez eux, alors même qu’on est dans des centralités, à côté des services, près du rail, etc.", précise Christelle Luisier dans le 19h30.

A l’aune d’un autre rejet récent, celui de l’élargissement des autoroutes, la conseillère d'Etat constate aussi un sentiment de saturation dans la population. L'élue reste toutefois convaincue que la croissance est bénéfique pour la prospérité du pays.

"C’est aux autorités de pouvoir rassurer et pour le faire, il faut que ce développement reste qualitatif, donc qu’il y ait d’une part des logements avec des loyers abordables, et que d’autre part la qualité de vie, qui passe par les infrastructures, soit au rendez-vous."