Claire Charmet sera la nouvelle directrice générale du CHUV

Le Conseil d'Etat vaudois, unanime, a désigné Claire Charmet pour prendre la tête du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Au bénéfice de quinze ans d'expérience dans la gestion des hôpitaux, elle prendra ses fonctions le 1er juin 2025.

Agée de 41 ans, Claire Charmet dirige depuis 2020 le site hospitalier de La Chaux-de-Fonds et préside le collège des directions du Réseau hospitalier neuchâtelois en alternance bisannuelle, a communiqué le Conseil d'Etat jeudi.

Elle succède au professeur Nicolas Demartines, qui aura assuré l'intérim du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, après la démission du précédent directeur Philippe Eckert.

Le processus d'engagement a commencé en septembre 2024. Il a été mené par une commission de recrutement présidée par l'ancien conseiller d'Etat Philippe Leuba. Cinquante-deux dossiers d'une "qualité impressionnante, de Suisse et de l'étranger" lui sont parvenus, a déclaré ce dernier.

La candidature de Claire Charmet a convaincu par des "qualités managériales incontestables et par son ambition pour le CHUV", a poursuivi Philippe Leuba. Elle a franchi toutes les étapes d'un recrutement exigeant dans le duo de tête et a été désignée à l'unanimité par la commission.

Contexte exigeant

La quadragénaire a fait montre d'une "vision globale du domaine hospitalier et de sa capacité à répondre aux défis qui attendent l’établissement", relève le communiqué. Elle s'est "démarquée par sa capacité à faire face à des situations complexes et délicates, et a démontré sa vivacité d'esprit comme sa détermination".

Claire Charmet aura pour mission notamment de maintenir le CHUV à son niveau d'excellence, de mettre en œuvre des transformations importantes, par exemple en matière de gouvernance, ceci dans un contexte exigeant de retour à l'équilibre financier, note encore le communiqué.

Du 1er janvier au 31 mai 2025, la direction du Centre hospitalier sera, comme annoncé cet été, assurée par une organisation de transition. Les membres du Comité de direction du CHUV assureront des missions supplémentaires. Le directeur des opérations ad intérim nommé cet été par le Conseil d'Etat assurera sa présidence.

ats/vajo