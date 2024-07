Champignonneurs vaudois mécontents face aux restrictions imposées depuis le 1er juillet

Depuis le 1ᵉʳ juillet, la cueillette de champignons dans le canton de Vaud est régie par de nouvelles règles. Elle est interdite les sept premiers jours de chaque mois et limitée de 7h à 20h le reste du temps, avec un maximum de deux kilos par personne. Ces mesures visent à préserver la nature, mais sont controversées, comme l'explique à la RTS Patrik Wuillemin de l'Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons.

Au sein de la communauté des champignonneurs vaudois, on ne comprend pas toujours ces nouvelles mesures censées offrir une pause à la nature et favoriser la reproduction de champignons. Il faut dire que les limitations varient d'un canton à l'autre. Un mécontentement que beaucoup d'entre eux ont décidé de partager sur les réseaux sociaux, et notamment sur la page Facebook de la VAPKO, l'Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons.

"N'importe quoi! La nature du canton doit être à tout le monde. Depuis petit, je vais aux champignons. Devoir se poser la question si on peut y aller ou pas ça saoule! Franchement, dans le canton, la liberté est en train de partir! Plus aucune fierté. Je suis dégoûté!", peut-on notamment y lire. "Ils feraient mieux d'interdire les gros engins de coupe de bois qui détruisent tout. A certains endroits, il n'y a plus aucun champignon, tout est bousillé", déplore un autre.

Pas d'impact sur la pousse des champignons

Des coups de gueule que comprend tout à fait Patrik Wuillemin, secrétaire de la VAPKO. Comme il l'explique au micro de La Matinale, des études approfondies montrent que cette réglementation n'a aucun impact sur la préservation du mycélium, l'appareil végétatif des champignons qui favorise leur reproduction. "Le piétinement du sol n'a aucun impact sur la pousse des champignons", insiste-t-il.

"Il y a certainement des arguments d'ordre écologique pour la faune, mais dans ce cas, il faut aussi interdire les promeneurs", poursuit-il, "tout comme les truffiers, les cavaliers, les bûcherons qui ne sont soumis à aucune interdiction particulière".

Différences entre les cantons

Sans compter que les limitations varient d'un canton à l’autre. Les champignonneurs valaisans ne sont par exemple soumis à aucune restriction, tandis que les cantons de Berne et Fribourg ont décidé, il y a plusieurs années, de faire marche arrière après avoir imposé des limitations du même ordre que celles instaurées récemment sur territoire vaudois. Une cacophonie problématique, selon Patrik Wuillemin.

Limiter la cueillette de champignons, "ça provoque du tourisme mycologique. Cela génère des kilomètres inutiles parce qu'on va aller dans les cantons plus laxistes." Pour lui, s'il faut faire quelque chose, il faut le faire au niveau national, et pas au niveau cantonal.

Les gens n'oseront plus venir faire contrôler leurs champignons, alors que le contrôleur n'est pas du tout là pour amender ou dénoncer Patrik Wuillemin, secrétaire de la VAPKO, l'Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons

Autre règle qui fait jaser: la limitation de la cueillette à deux kilos. "Quand on a des périodes de pluie intenses, on a des champignons gorgés d'eau. Et les gros bolets, c'est vite lourd. C'est vrai que trois kilos aurait été plus raisonnable", souligne-t-il encore.

Sans compter que cette limitation de poids n'incitera plus les champignonneurs vaudois d'aller faire contrôler systématiquement leur cueillette. "Les gens n'oseront plus venir faire contrôler leurs champignons, alors que le contrôleur n'est pas du tout là pour amender ou dénoncer", déplore-t-il. Les personnes censées veiller au respect des mesures de restriction sont les gardes-faunes.

Propos recueillis par Aleksandra Planinic

Texte pour le web: Fabien Grenon