C'est parti pour 19 jours de fête à la Cantonale des jeunesses vaudoises à Givrins

La Cantonale des Jeunesses Campagnardes Vaudoises a débuté mercredi après-midi à Givrins (VD) pour trois semaines avec un programme sportif effréné et des animations pour toute la famille. Près de 130'000 personnes sont attendues.

Cette grand-messe organisée tous les cinq ans se substitue aux girons, organisés sur cinq jours (du mercredi au dimanche) quatre fois pendant l'été dans chaque région du canton (le Nord, le Pied du Jura, le centre et la Broye). Parmi les fêtes des Jeunesses Campagnardes, il y a aussi le tir cantonal des Jeunesses: un concours de tir au fusil à 300 mètres qui se déroule chaque année à la fin de l'été.

Tournois sportifs

Le programme sportif sera très chargé ces trois prochaines semaines avec les tournois de football, de volley féminin, les concours d'athlétisme, la lutte, le tir à la corde et le tir au fusil.

Pour la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes, qui chapeaute la manifestation, le but est de promouvoir des activités sportives et culturelles dans un esprit festif et un climat d'intense amitié.

Tout un programme d'animations est prévu en allant du plateau d'humoristes aux festivités du 1er Août en passant par des soirées clubbing, des spectacles et des concerts.

>> Voir aussi le sujet du 19h30 : La grande fête des jeunesses campagnardes débute ce soir à Givrins pour 19 jours / 19h30 / 3 min. / aujourd'hui à 19:30

Près de 130'000 visiteurs attendus

Près de 130'000 personnes sont attendues à Givrins sur les trois semaines de fête. Cette fréquentation avait déjà été atteinte lors des dernières cantonales à Savigny en 2019 et à Colombier-sur-Morges en 2013.

Parmi les visiteurs sont attendus les plus de 200 sociétés de jeunesses du canton et leurs 8000 membres âgés d'environ 16 à 30 ans. Les familles aussi, ainsi que les curieux et les habitués qui viennent en voisin ou de plus loin. Toutes les tranches d'âges sont représentées dans ces fêtes.

Ces Cantonales sont perçues comme un "moyen de nouer des liens forts et de diversifier les rencontres" par certains participants, à l'image de Théo, membre de la Jeunesse d'Ornier. "C'est une ambiance unique", dit-il dans Forum mercredi soir. "L'ambiance qui règne doit être comparable à celle du camping du Paléo", ajoute-t-il encore.

Cérémonial d'ouverture

Cette Cantonale a ouvert ses portes mercredi à 16h30. Avec tout un cérémonial, suivi d'une cérémonie d'ouverture vers 18h. Les participants ont rejoint Givrins depuis Savigny, où était organisée la centième Cantonale il y a cinq ans, lors d'un raid qui a permis de passer le témoin de la dernière fête à la nouvelle. Les sportifs sont partis à 07h00 et sont arrivés vers 17h00 sur la place de la manifestation.

Lors de cette journée sportive, qui s'est déroulée sous la pluie et la grêle, plusieurs moyens de transports ont été utilisés par les participants au raid, notamment le vélo.

Un F/A-18 de l'armée a aussi survolé la Cantonale pour l'occasion.

>> Lire aussi : MétéoSuisse alerte sur de violents orages mercredi soir

Sujet radio: Robin Baudraz et Anne Fournier

Article web: juma