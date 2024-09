Bruno Le Maire, ministre français de l'Economie démissionnaire, devient professeur à Lausanne

Bruno Le Maire enseignera bel et bien à Lausanne. Le ministre français de l'économie démissionnaire rejoint le centre de recherche "Enterprise for Society" (E4S) en tant que professeur invité à partir du 23 septembre.

Sa venue, qui était dans l'air, a été confirmée en même temps que l'annonce de son départ du gouvernement français. A Lausanne, il donnera des cours portant sur des sujets de politique publique et de géopolitique, annonce vendredi l'E4S.

Ce centre, dont l'objectif consiste à "accélérer la transition vers une économie plus durable, inclusive et résiliente", est commun à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), l'Université de Lausanne (UNIL) et l'International Institute for Management Development (IMD).

Transition énergétique

Pour les étudiants de ces trois institutions, Bruno Le Maire enseignera notamment pour le programme de Master en "Sustainable Management and Technology". Il a été choisi en raison de "son expertise dans la gestion de dossiers liés à la décarbonation et aux énergies propres", relève E4S.

"En partageant ses expériences de terrain et les leçons tirées de la navigation de ces thématiques complexes, M. Le Maire permettra aux étudiant-e-s de mieux comprendre les défis et les opportunités concrètes auxquels un Etat doit faire face pour envisager la transition énergétique", poursuit l'institut dans son communiqué.

Parallèlement, l'ancien ministre donnera également des cours de géopolitique au sein d'un programme de Bachelor à l'UNIL, ainsi des cours de politique publique à l'IMD.

Programme inédit en Europe

Cité dans le communiqué, Bruno Le Maire dit se "réjouir" de participer au programme mis en place par l'EPFL, l'UNIL et l'IMD. "Il est indispensable d'approfondir la réflexion pluridisciplinaire sur le financement de la transition énergétique et la lutte contre les inégalités économiques", affirme-t-il.

Ce programme permettra de "confronter la vision des étudiants avec celle de scientifiques, de chercheurs en sciences sociales, d'économistes et d'entrepreneurs", ajoute-t-il, saluant "une expérience inédite en Europe."

Agé de 55 ans, Bruno Le Maire est une figure de la politique française depuis plusieurs années. Il a notamment été ministre de l'agriculture entre 2009 et 2012 durant la présidence de Nicolas Sarkozy, puis ministre de l'économie et des finances entre 2017 et 2024 sous Emmanuel Macron.

