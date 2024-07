Au moins trois morts et quatre blessés graves après l'effondrement d'un échafaudage à Prilly

Un grave accident s'est produit vendredi matin sur le chantier de Malley Lumières à Prilly (VD), en banlieue lausannoise. Un monte-charge se serait effondré du 13e étage d'un échafaudage, emportant avec lui tout un pan de l'ouvrage. Un bilan provisoire fait état de trois morts et plusieurs blessés, dont quatre graves.

Vers 9h20, un long bruit assourdissant a retenti sur le chantier de la future tour du quartier de Malley. "Le bruit était effrayant, ça a duré au moins sept bonnes secondes. J'ai cru que c'était une bombe", raconte un témoin de la scène à la RTS.

Lorsque la poussière s'est dissipée, elle a laissé entrevoir une montagne de gravats dans un décors de chaos.

Des premiers blessés ont été évacués sur des civières. [KEYSTONE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT]

Chute de 13 étages

Selon les premières informations, un monte-charge se serait effondré sur ce chantier de "Malley Phare", alors qu'il se trouvait au 13e étage, entraînant dans son sillage tout un pan de l'échafaudage d'environ 80m de haut. Deux ouvriers se trouvaient à l'intérieur.

Trois personnes sont décédées, selon un bilan encore provisoire de la police cantonale. Il s'agit d’ouvriers travaillant sur le site. Ce bilan fait aussi état de huit blessés, dont quatre gravement, et encore plusieurs ouvriers portés disparus. Six personnes ont été hospitalisées au CHUV et une autre héliportée aux HUG. Au total, une dizaine de personnes sont directement impliquées dans l'accident.

Un premier bilan donné par la police cantonale sur place vers 12h00 faisait état de deux morts et neuf blessés.

>> Voir les images après l'effondrement : Plusieurs morts et blessés après l'effondrement de l'échafaudage d'un immeuble de l'Ouest lausannois / L'actu en vidéo / 1 min. / aujourd'hui à 12:36

Sécuriser le site

Les secours sont toujours à l'œuvre et un hélicoptère de la Rega est sur place depuis 10h30. L'amas de débris est un terrain compliqué pour les secouristes, une équipe de pompiers genevois, spécialistes en sauvetage, a ainsi été appelée en renfort. Au total, 180 intervenants ont été engagés.

Les pompiers, avec les entreprises spécialisées, mettent tout en œuvre pour stabiliser et sécuriser les échafaudages encore en place sur les trois autres façades de cet immeuble de 19 étages. Ces travaux sont compliqués par les mauvaises conditions météorologiques annoncées pour la fin d’après-midi. La zone autour du bâtiment sinistré reste interdite en raison des risques de chute.

Le chantier consiste en un projet de surélévation de 14 étages sur le toit du centre commercial de Malley Lumières, à côté de la Vaudoise aréna. D'une hauteur de 60 mètres, la tour Malley Phare - la première en bois de Suisse romande - devra accueillir à terme 200 habitants.

Cellule psychologique dans la patinoire

L'ambiance autour du site était glaciale, des dizaines d'ouvriers observant avec inquiétude les opérations de secours et attendant, parfois les larmes aux yeux, des nouvelles de leurs collègues emportés dans la chute.

Le restaurant de la patinoire a été ouvert pour accueillir les travailleurs indemnes, une vingtaine, et leur offrir un premier soutien psychologique. Une permanence téléphonique est également à disposition des victimes ou de leurs proches au 021 314 52 53.

Les procureurs du Ministère public vaudois sont venus sur place. Le procureur de la division des affaires spéciales du Ministère public central a ouvert une instruction pénale afin d’établir les circonstances et les causes de cet accident.

jop avec Robin Baudraz