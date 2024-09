Aigle désignée Ville suisse du Goût 2025

Aigle (VD) sera la Ville suisse du Goût l'an prochain. La cité du Chablais succède à la vallée de Valposchiavo (GR), région suisse du Goût 2024.

L'annonce a été faite dimanche au Château d'Aigle lors de la finale du championnat vaudois des apprentis boulangers-pâtissiers-confiseurs. Pour mettre en valeur son patrimoine gastronomique, Aigle proposera une série de manifestations, qui débuteront le 12 décembre prochain lors de la journée mondiale du Chasselas. D'autres événements suivront jusqu'au 12 décembre 2025, début de la Semaine du goût proprement dite.

"Sauvegarder le patrimoine culinaire"

Cité dans un communiqué, le comité d'organisation affirme "sa volonté de s'engager pour la promotion et la sauvegarde du patrimoine culinaire, dans le respect des produits locaux et d'une alimentation saine et durable." Il ajoute vouloir intégrer toute une région, comprise entre l'Etivaz (qui a obtenu la première certification AOP de Suisse), Leysin (Village alpin du Goût depuis 2020) et les Salines de Bex (l'un des Grands sites du Goût).

ats/juma