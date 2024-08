A Rolle, la taille des "perchettes" du Léman inquiète les pêcheurs amateurs

A Rolle, dans le canton de Vaud, la taille des "perchettes" du Léman préoccupe les pêcheurs amateurs. Ces petites perches, encore trop jeunes pour êtres transformées en filet, devraient déjà avoir atteint une taille suffisante pour régaler les passionnés de fritures. Mais cette année, leur croissance semble avoir pris du retard.

Que l'on soit pêcheurs au long court ou novices, le constat est le même pour les membres de l'association des petits pêcheurs de Rolle: les temps sont durs pour les perchettes. Cette année, leur taille varie entre 5 et 6 centimètres, 7 tout au plus. Or, il s'agit de la taille qu'elles ont habituellement en mars.

Un rythme de croissance en décalé, observé depuis quelques années, qui bouleverse les habitudes des pêcheurs amateurs, pour qui faire le plein de poisson est normalement facile en été.

Réchauffement des eaux

Il ne s'agit en outre pas du seul changement observé: les poissons sont toujours abondants dans le Léman, mais ils évoluent de plus en plus en profondeur. Il y a encore quelques années, la perche, au mois de juin et de juillet, se pêchait dans 8 à 10 mètres d'eau. Depuis deux ans, la profondeur varie davantage entre 18 et 25 mètres.

La situation n'est pas dramatique mais étonne. Pour les pêcheurs, les causes sont multiples: le cormoran, la moule quagga et un lac de plus en plus propre font tous de potentiels coupables. Des hypothèses que partagent le directeur de la maison de la Rivière à Tolochenaz, qui rappelle que la perche grandit en fonction de la nourriture présente dans le lac. Et que le réchauffement des eaux et les tempêtes ont aussi perturbé son comportement.

Camille Besse/hkr