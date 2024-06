Un mort dans une lave torrentielle à Saas Grund, le niveau du Rhône en baisse après une crue historique

Les autorités vaudoises ont décidé d'évacuer à titre préventif la zone industrielle d'Aigle (VD), en raison des risques de débordement du Rhône. Le débit du fleuve atteint 1200 m3 par seconde, soit le degré d'alerte 4 sur 5.

" Il faut se rendre compte que c'est 30 camions de 40 tonnes qui passent à la seconde remplis d'eau", affirme Denis Froidevaux, chef de l'Etat major cantonal vaudois de conduite, dans le 12h30 de la RTS.

La situation se détériore et les risques de débordement du Rhône ou de rupture de digues augmentent, indique l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC). Les autorités cantonales ont donc décidé d’évacuer la zone industrielle et d’interdire l’accès à la route Industrielle d’Aigle à St-Triphon au minimum jusqu’à dimanche 18h00.

>> Ecouter les précisions de Célia Bertholet dans le 12h30 : RTS La zone industrielle d'Aigle évacuée face au risque de débordement du Rhône / Le 12h30 / 1 min. / aujourd'hui à 12:36

Les personnes concernées sont priées de quitter leur domicile ou leur entreprise, de couper le gaz et l’électricité, de fermer portes et fenêtres. Elles doivent prendre avec elles leurs papiers d’identité, médicaments, habits de rechange, téléphone portable. Les personnes domiciliées à proximité de la zone concernée, mais non évacuées, sont priées de rester chez elles, précise l'EMCC.

Face à la difficile organisation que présente la situation, le Canton de Vaud a préféré opérer de manière préventive plutôt que réactive, explique Denis Froidevaux. "Parce que quand on le fait de manière préventive, on a plus de marge de manœuvre et de liberté d'action et surtout moins de mises en danger", dit-il.