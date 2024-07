Le Valais panse ses plaies après la crue historique du Rhône

La lave torrentielle a atteint Saas Grund en pleine saison touristique. "Un touriste cherchait quelque chose au sous-sol et, juste à ce moment-là, l’eau et les gravats se sont infiltrés dans la cave. Malheureusement, cette personne est décédée. Ce qui s’est passé hier soir, je n’ai jamais vécu ça", déplore dans le 19h30 Bruno Ruppen, président de la commune de Saas Grund.

Les fortes intempéries, qui ont eu lieu dimanche en Valais, ont fait une victime à Saas Grund. Une personne est également portée disparue dans la commune de Binn

Dès minuit, et en seulement 20 minutes, la rivière déborde et les sols déjà saturés en eau ne font plus le poids. Quelque 250 personnes ont dû être relogées. "La nuit était terrible parce qu’on ne savait pas si on devait quitter l’hôtel ou pas, il n’y avait pas de lumière, c’était la panique", raconte un touriste dans le 19h30.