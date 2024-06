Le Rhône déborde en Valais: évacuations en cours, trafic CFF interrompu et autoroute fermée

Le col du Simplon, entre Brigue (VS) et l'Italie, a dû être fermé jusqu'à nouvel avis à cause d'une lave torrentielle qui s'est déversée sur la route du col à la hauteur de la galerie Engi, située au nord de Simplon Dorf. L'Office fédéral des routes (OFROU) a indiqué en soirée que des matériaux continuent de se déverser et qu'une évaluation des dégâts ne sera possible que dimanche matin au plus tôt.

