L'alarme levée en Valais après les intempéries, mais la vigilance reste de mise

En Valais, dans la commune de Chippis, des centaines de personnes ont été évacuées en raison de la crue historique du Rhône. Des dégâts matériels importants ont été signalés, mais aucune victime n'est déplorer. "La priorité est de mettre la population en sécurité mais aussi de les rassurer", a expliqué Marc-André Genolet responsable de la cellule de crise locale, lundi dans La Matinale. "Nous allons continuer à purger le lit de la Navizence et continuer à surveiller le niveau de l'eau. L'objectif est de permettre aux habitants de rentrer chez eux le plus vite possible", a-t-il ajouté.

Les travaux de nettoyage se sont poursuivis toute la nuit, avec des camions et des pelleteuses travaillant sans relâche pour déblayer les débris. Le risque d'inondation reste présent en raison des matériaux charriés par les eaux, a explique Marc-André Genolet au micro de la RTS. Cependant, le niveau du Rhône a commencé à baisser, offrant un soulagement temporaire.

Les autorités estiment les dégâts à plusieurs millions de francs, principalement pour les routes cantonales et les infrastructures endommagées. Cette crue est qualifiée d'historique en raison de son ampleur, dépassant même celle d'octobre 2000. Les évacuations ont touché plus de 200 personnes à Chippis et plus de 400 dans tout le canton du Valais. Les habitants restent inquiets quant à de futures inondations, même si la météo actuelle semble moins risquée.