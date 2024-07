L'alarme est levée et l'autoroute rouverte en Valais après les intempéries

Au lendemain des inondations liées à la crue du Rhône et des cours d’eau latéraux - qui ont fait un mort et un disparu - le Haut-Valais et la région de Sierre s’activent pour nettoyer les dégâts. Le Rhône est officiellement en décrue et les autorités ont levé l’alarme.

La situation est cependant loin d'être revenue à la normale. Certaines des régions touchées, comme la vallée de Conches et la vallée de Saas, ressemblent à un immense chantier à ciel ouvert: il faut pomper, déblayer et nettoyer. Dans le Valais romand, le long du Rhône, des voitures sont embourbées et les personnes présentes s'activent dans des amas de sable gorgés d'eau.

Depuis lundi après-midi, une cinquantaine de soldats de l'armée sont venus prêter main forte aux quelque 700 pompiers arrivés des quatre coins de la Suisse romande.

Les communications encore bloquées

La ligne de train entre Loèche et Brigue est toujours bloquée, probablement pour plusieurs jours encore. A l'inverse, l'autoroute A9 est à nouveau rouverte, exceptée la sortie Sierre-Ouest qui reste fermée certainement jusqu’à mardi midi.

De leur côté, les touristes de Saas Grund ont pu redescendre au compte-gouttes. La route sera à nouveau pleinement ouverte demain en milieu de journée, ainsi que l'ensemble du réseau routier.

"Trop tôt" pour estimer les coûts

Le chef du gouvernement valaisan Franz Ruppen était sur place à Sierre lundi pour suivre le rapport de l'état-major. "Il est encore trop tôt pour chiffrer exactement le coût des dégâts causés par le Rhône et les cours d’eau latéraux", a-t-il indiqué.

Selon lui, la grande question reste celle des digues. "Elles ont tenu jusqu’à maintenant [...] Il faut prendre des mesures urgentes pour les sécuriser", a-t-il souligné. Les problèmes de pollution ne sont pas en reste: "C’est une urgence, la pollution. Le Service de l’environnement était sur place et a réalisé des contrôles", ajoute Franz Ruppen.