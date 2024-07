Yannick Buttet démissionne de la tête de la Chambre valaisanne de tourisme

Face aux critiques du collectif Féministe Valais et de plusieurs entités politiques, le double condamné Yannick Buttet a annoncé démissionner de la tête de la Chambre valaisanne de tourisme (CVT). Son avenir était discuté mardi par le comité directeur qui l'a nommé en juin.

"Je souhaite garantir à la CVT sa pleine capacité à remplir ses missions. Sans ce soutien, il ne me sera pas possible d’accomplir mon travail présidentiel. J’ai donc présenté ma démission", a déclaré Yannick Buttet mardi face au comité. Il a exprimé ses vœux pour que la CVT poursuive son engagement au service du tourisme valaisan.

Le processus de sélection et d’élection pour la présidence de la CVT se fera conformément aux statuts, est-il précisé dans le communiqué de la faîtière qui annonce la démission.

Cellule de crise

Une cellule de crise avait été ouverte par le comité directeur de la CVT le même jour. Yannick Buttet était présent, parmi les 13 membres qui l'ont nommé président en juin, et avait pu s'exprimer en début de séance.

Interrogé, l'un des membres du comité a dit qu'il allait réitérer sa confiance à celui qui a été condamné deux fois pour contrainte et attouchements à caractère sexuel. Mais que le plus simple serait sa démission.

La séance devait initialement se tenir en août, mais a été avancée car le comité reconnaît avoir sous-estimé la polémique qu'entraînerait la nomination de Yannick Buttet comme président.

Réactions politiques

Plusieurs partis du canton (le PS, les Verts, les Vert'lib' et le POP) et les Femmes suisses du Centre s'étaient mobilisés contre cette nomination.

La présidente des femmes du Centre suisse a encore répété mardi qu'il était scandaleux qu'un homme condamné il y a trois ans en raison d'attouchements sexuels soit choisi.

Des actes qui plus est sur une employée de Valais Wallis Promotion, une institution dans laquelle l'ancien conseiller national centriste aura une place au comité en tant que président de la Chambre valaisanne de tourisme, et donc un potentiel lien hiérarchique avec la victime. Mais Valais Promotion a balayé le problème en lui proposant le télétravail.

Une solution inadmissible pour Emmanuel Amoos, conseiller national (PS): "L’employeur a un devoir de protection. On a entendu monsieur Constantin, le directeur de tourisme, dire qu’il va aménager le temps de travail de l’employée. Mais on croit rêver! On ne va pas réorganiser tout un service pour faire plaisir à Yannick Buttet!", lance-t-il dans le 19h30 mardi.

L'association faîtière a balayé la possibilité que les deux travaillent ensemble. Le condamné n'aura aucun ordre à donner à cette employée. Il prendra uniquement des décisions stratégiques.

Pétition

Le collectif Féministe Valais avait, lui, aussitôt lancé une pétition pour demander la révocation de Yannick Buttet, dont 7000 signatures, sur les presque 11'000, ont été récoltées rien qu'en Haut-Valais.

Il existe une forte pression médiatique côté alémanique, d'autant que l'ancien président de la Chambre valaisanne de tourisme n'était autre que le conseiller aux Etats Beat Rieder, un Haut-Valaisan.

Le choix d'un Romand pour prendre en main une institution importante ne passait déjà pas très bien de ce côté-là du canton a appris la RTS, et ce, malgré l'expérience de Yannick Buttet comme conseiller national.

Il n'y a pas non plus un fort soutien de la classe politique.

Emilien Verdon et Claudine Gaillard Torrent

Adaptation web: juma