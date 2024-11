Verbier lance la saison de ski dans les Alpes, alors que la neige devrait arriver

Verbier a lancé ce week-end la saison de ski dans les Alpes. La station valaisanne n'avait qu'une piste ouverte tout au sommet du domaine, mais la foule était au rendez-vous. Et des chutes de neige sont annoncées dans les prochains jours, permettant peut-être l'ouverture d'autres domaines skiables.

Alors que l'hiver approche et que le froid commence à s'installer, l'appel du ski commence à se faire sentir. Skieurs et skieuses se sont rendus en nombre ce week-end sur la piste du lac des Vaux à Verbier, la seule ouverte du domaine à 2700 mètres d'altitude.

Interrogé dans le 19h30, Paul-Victor Amaudruz, responsable des pistes à Téléverbier, a indiqué qu'entre 1500 et 2000 personnes avaient fréquenté le domaine samedi sous un soleil resplendissant. Et ils étaient également nombreux dimanche, un peu moins toutefois.

Profiter du soleil et se dégourdir les jambes

En montant vers le sommet avec la télécabine, beaucoup se disaient surpris de pouvoir aller skier, car on ne voyait que peu de neige sous l'installation. Mais une mince étendue blanche les attendait tout de même à l'arrivée, suffisante pour une première prise de contact cet hiver.

"Tip top, ils ont fait du beau boulot, franchement incroyable", a témoigné le jeune Léo, un Genevois venu exprès pour le week-end. Et cette ouverture à la mi-novembre, pour permettre à Verbier d'attirer les skieurs avant tout le monde, est effectivement le fruit d'un travail important. En ce moment, 95% de la neige a en effet été produite par des canons.

Il n'est toutefois pas encore question de dévaler les pistes du sommet à la station à haute vitesse. "Ils viennent plus pour prendre l'air et profiter du soleil que pour skier. Ils veulent se dégourdir les jambes et éventuellement essayer les skis. Mais pour skier proprement dit, c'est quand même un peu court", confirme Paul-Victor Amaudruz. Cette seule piste a tout de même suffi à rassasier les plus pressés. "On en aimerait plus, mais c'est déjà un bon en-cas", a réagi Nyl, l'un des skieurs du jour, de nationalité belge.

Les moniteurs de ski étaient aussi de la partie afin de se préparer pour la saison. En ce moment, ce sont eux qui se perfectionnent pour ensuite donner à leur tour les leçons dans les meilleures conditions. "Comme il y a beaucoup de monde sur les pistes, je pense qu'il y aura pas mal de clients pour nous cette saison", a estimé Rachel Bruchez, monitrice de ski.

De la neige annoncée cette semaine

Reste une inconnue, comme chaque année désormais: la neige sera-t-elle au rendez-vous? Après de premiers flocons mardi dernier, des précipitations et un temps plus froid sont annoncés ces prochains jours. Selon MétéoSuisse, la limite pluie-neige devrait s'abaisser entre 1600 et 1300 mètres durant la journée de mardi et même à 500 ou 700 mètres par endroits durant la nuit de mardi à mercredi.

Des chutes de neige intermittentes, plus fréquentes dans les Préalpes, sont aussi prévues pour mercredi, avec là aussi une limite pluie-neige à 600 mètres. Jeudi, les météorologues évoquent même de la poudre blanche à basse altitude, peut-être en plaine sur le nord de la Romandie.

Les températures vont également descendre durant la semaine et il n'est donc pas impossible que d'autres pistes puissent ouvrir d'ici le week-end prochain. Mais attention, une période de redoux se profile déjà pour le week-end prochain.

>> Revoir le sujet du 19h30 sur les premiers flocons mardi dernier : Les premiers flocons de la saison sont tombés mardi dans les alpes suisses. Une neige, qui arrive de façon tardive, mais qui fait le bonheur des habitants / 19h30 / 2 min. / mardi à 19:30

Reportage TV: Ainhoa Ibarrola

Texte web: Frédéric Boillat