Une centaine de personnes ne pourront pas retrouver leur foyer après les intempéries à Sierre

Le quartier de Sous-Géronde à Sierre a été durement frappé par les intempéries, au point que des bâtiments ne sont plus habitables. Ainsi, 141 personnes ne pourront plus rentrer chez elles. Dans le Val d'Anniviers, l'armée a déployé une dizaine de militaires et des machines.

"Il s'agit de bâtiments datant du XXe siècle avec des fondations faites de briques et de mortier fragilisés", a indiqué vendredi devant la presse le président de la ville de Sierre Pierre Berthod. D'autres structures ont subi des dommages directs causés par les matériaux et les troncs charriés par le Rhône.

La Ville a dû ordonner une mesure d'éloignement de la zone en danger et d'interdiction d'accès aux bâtiments, essentiellement des immeubles et quelques maisons. Celles et ceux qui souhaitent récupérer des effets personnels doivent le faire sous la protection de civilistes.

"Nous allons faire accompagner ces personnes autant que faire se peut par les différents services de la Ville et le Centre médico-social régional", a souligné Pierre Berthod, qui a tenu à affirmer son soutien aux habitants sinistrés. Dès samedi, ils bénéficieront aussi d'un accompagnement par des assistants sociaux.

Un point d'aide a aussi été mis sur pied pour les personnes touchées dans un bâtiment de Sous-Géronde. Il est ouvert tous les jours de 09h00 à 20h00, sauf le dimanche.

Propriétaires responsables

Egalement directement touchées par la catastrophe, 168 autres personnes devraient pouvoir réintégrer leur domicile dès le début de la semaine prochaine. Leurs logements sont, par exemple, privés d'électricité où leur réseau d'évacuation des eaux n'est pas encore purgé.

Mais même si les divers services (électricité, gaz ou autres) seront rétablis, il revient aux propriétaires de sécuriser l'ensemble de leurs biens, avertit la Ville.

STEP presque opérationnelle

Concernant la station d'épuration des eaux usées de Sierre, mise hors-service par les intempéries, comme six autres STEP dans la région, "elle est aujourd'hui en partie opérationnelle", précise Pierre Berthod. Les travaux de remise en service continuent, et un contrôle du service valaisan de l'environnement (SEN) est prévu la semaine prochaine.

La Ville ne cache pas son inquiétude face aux pluies annoncées ce week-end. Les sols sont saturés d'eau, la nappe phréatique affleure et les troupes engagées depuis deux semaines "sont fatiguées". Pour mieux faire face à une éventuelle crue du Rhône, "nous avons posé des grands plots en béton provisoires", précise Pierre Berthod.

Les autorités appellent aussi la population à se conformer aux ordres des autorités. Le week-end dernier, certains habitants ont refusé d'obtempérer aux ordres d'évacuation, avant d'y être contraints, et cela ralentit les secours, constate le commandant du feu Lucien Cottier, qui exhorte les évacués à "faire confiance" aux secouristes.

Un président "fâché"

Pierre Berthod se dit fatigué, mais soulagé de ne pas avoir à déplorer de décès. Il se dit aussi reconnaissant de toute l'aide reçue, notamment des sapeurs-pompiers du Valais et de Suisse romande, des astreints à la protection civile, de l'armée et de nombreux bénévoles.

"Mais je suis aussi un président triste et fâché", a-t-il confié. Triste pour les habitants du quartier dont la vie est bouleversée, et pour les entrepreneurs et industriels frappés par les inondations. Fâché par la non-réalisation de la mesure prioritaire de Sierre-Chippis dans le cadre de la 3e correction du Rhône.

"Lorsqu'une mesure considérée comme prioritaire depuis plus de 20 ans mais n'est pas réalisée, cela démontre non pas un problème de personne ou de choix individuels, cela relève d'un problème systémique quant à la capacité à prendre des mesures essentielles. Sierre invite l'Etat du Valais à analyser la situation, à effectuer un travail profond d'introspection et à opérer les mesures organisationnelles correctives", écrit la Ville dans un communiqué.

Dans le Val d'Anniviers, les militaires viennent en soutien pour notamment déblayer la route entre St-Jean et Mission. Lors des intempéries, celle-ci a été recouverte de près d'un mètre cinquante de gravats.

Ailleurs en Valais, une soixantaine de militaires sont toujours à pied d'oeuvre dans la commune de Conches et une trentaine dans le village de Saas-Grund très durement touché et qui déplore un mort. Les troupes travaillent 24 heures sur 24 selon un tournus établi.

Civilistes de Genève

A Chippis, la centaine de personnes évacuées ont pu rentrer chez elles mardi soir. Mais une trentaine d'habitants de trois bâtiments n'ont toujours pas d'électricité, précise Marc-André Genolet, porte-parole de l'état-major de conduite des villages de St-Léonard, Grône et Chippis.

Vendredi matin, vingt-cinq civilistes de Genève sont venus en renfort, notamment pour nettoyer les maisons affectées par les inondations. Ils sont répartis entre Chippis et Sierre, précise Marc-André Genolet.

Le porte-parole souligne encore que jeudi, des bénévoles sont venus prêter main-forte pour vider des caves. "Un bel élan de solidarité", note-t-il.

Nouvelles coulées

Dans le Haut Val de Bagnes, jeudi vers 17h30, deux coulées successives ont obstrué le pont sous lequel passe le torrent du Fregnoley, indique Antoine Schaller, secrétaire communal adjoint de Val de Bagnes. Les habitants du village de Lourtier, qui pouvaient circuler au compte-gouttes et sous haute surveillance sur la route qui franchit le pont, sont à nouveau isolés; ils sont convoqués à une séance d'information en fin d'après-midi.

Depuis les intempéries, 80 personnes, dont des membres de la protection civile, des pompiers, les services communaux, la police et des entreprises privées, travaillent sur le terrain dans le Haut-Val de Bagnes. Une coulée de lave torrentielle à risque s'était produite mercredi après-midi.

