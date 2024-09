Un rapport accablant sur le Service de la population fait vivement réagir au Grand Conseil valaisan

Un rapport de la Commission de gestion (Cogest) pointe du doigt d'importants dysfonctionnements au Service valaisan de la population et de la migration. Lors d'un débat mardi au Grand Conseil, certains élus, ceux de l'UDC en tête, ont appelé à la démission de la cheffe de service.

Tour à tour en plénum, les groupes politiques se sont dits "choqués", "médusés", "perplexes" ou encore "préoccupés" par le contenu de ce rapport qui ressemble "à une énumération de la chambre des horreurs". Face à des conclusions qui fustigent une gouvernance défaillante, des retards accumulés et des procédures chaotiques (lire encadré), ils ont appelé le Canton à mettre en œuvre sans tarder les recommandations de la Cogest.

Les profils de la cheffe de service et de son adjoint ont été particulièrement critiqués par les groupes politiques, qui déplorent leur manque de compétences juridiques. "De toute évidence, une erreur", estime Le Centre, tandis que l'UDC a exigé "des modifications dans l'organigramme".

Compétences en management insuffisantes

La direction ne doit pas être composée "par des managers que l'on pourrait considérer comme déconnecté des réalités du terrain", a ajouté la gauche. Ces groupes ont demandé un "changement en profondeur" au conseiller d'Etat Frédéric Favre, qui a toutefois réitéré sa confiance à la cheffe de service après avoir listé toutes les défaillances antérieures à son arrivée et "la réticence aux changements" dans une réorganisation. Il a également concédé de "possibles erreurs".

Le groupe PLR a partiellement soutenu son conseiller d'Etat en relevant également que "des dysfonctionnements existaient déjà avant l'arrivée de la nouvelle cheffe de service en 2022".

Mais devant l'hémicycle, le vice-président de la Cogest Anthony Lamon a refusé "que l'entier de la faute soit mise sur les acteurs du passé", soulignant que les seules "compétences managériales" sont nécessaires mais "pas suffisantes" pour gérer un tel service.

Décisions différentes pour des cas similaires

La commission salue toutefois les mesures liées à la gouvernance qui ont été prises, notamment par la nomination d'un répondant juridique dans la direction du service. Elle salue aussi des mesures pour "améliorer le processus amenant à la délivrance des décisions administratives".

Mais des points noirs demeurent, a relevé Anthony Lamon, notamment au niveau de l'harmonisation des décisions. "Il est inadmissible que deux personnes se retrouvent avec des décisions différentes alors que leurs situations sont identiques, et cela en raison de la personne en charge du dossier qui rend la décision", a-t-il fustigé.

Les réponses n'ont pas convaincu non plus les parlementaires. Plusieurs interventions urgentes ont d'ores et déjà été déposées. Elles devraient être débattues vendredi.

Sujet radio: Diana-Alice Ramsauer

Texte web: jop avec ats