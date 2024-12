Un quartier de Sierre toujours encombré de déchets cinq mois après les intempéries qui l'ont inondé

Cinq mois après les crues du Rhône, les habitants des quartiers les plus touchés de Sierre perdent patience. Alors que le Parlement valaisan a voté une aide d'urgence de 4 millions pour enlever les déchets sur les propriétés privées, l'argent peine à arriver jusqu'aux particuliers.

Dans le quartier Sous-Géronde à Sierre, les habitants sont découragés. "Tous les détritus sont toujours là, on trouve de tout: des troncs d'arbre, des algues, du limon, des portes, des matelas", énumère dans La Matinale de mardi Emmanuel Mazzeo, propriétaire de plusieurs bâtiments dans le quartier.

"Pour débarrasser tout le site, hors les bâtiments qui sont pris en charge par les assurances, j'ai estimé le coût à un million de francs. Ce qui me choque, c'est qu'on est seuls. Le quartier Sous-Géronde a été oublié par nos autorités", dénonce-t-il.

Les jardins sont encore remplis de déchets 5 mois après les inondations qui ont touché le quartier Sous-Géronde à Sierre. [DR]

"Cela fait vraiment mal au coeur", abonde Laure Cerrutti, habitante du quartier. "J'ai enlevé le limon à mes propres frais car la maison n'arrivait pas à sécher. Plus de 23'000 francs pour enlever le limon sur la première parcelle et encore 15'000 francs pour la deuxième parcelle qui sera faite au printemps".

En octobre dernier, le Parlement avait donné beaucoup d'espoir en acceptant un postulat concernant une aide d'urgence de 4 millions, mais la population sierroise n'a pas encore pu en profiter.

"Si on nous donne cette aide en 2028, cela ne sert pas à grand chose", relève encore Emmanuel Mazzeo.

Responsabilité de l'Etat

Pour la députée sierroise Carole Basili, co-signataire de ce texte accepté au Grand Conseil, l'Etat doit désormais prendre ses responsabilités au plus vite. "Lorsque vous avez une catastrophe naturelle, vous n'allez pas demander à chaque propriétaire de commander son propre camion pour débarrasser ses 400 m2 de jardin. Une solution centralisée par l’Etat serait plus efficace".

Les habitants du quartier Sous-Géronde à Sierre attendent toujours que les autorités nettoient leurs jardins. [DR]

Frédéric Favre, ministre valaisan en charge de la Sécurité, répond de son côté que "le Grand conseil n'a pas voté un crédit. Il a accepté un postulat qui charge le Conseil d'Etat d'étudier une question. Il faut déjà qu'on sache qui a besoin de quoi."

Les autorités attendent que les victimes fassent les démarches "pour qu'on puisse éventuellement les indemniser. On veut utiliser l'argent du contribuable de la meilleure manière possible. S'il y a des assurances privées ou d'autres institutions qui doivent passer avant, on ne peut pas utiliser d'abord l'argent du contribuable."

Diana-Alice Ramsauer/lan