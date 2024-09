Un enfant de 11 ans soupçonné de radicalisation interpellé en Valais

La police cantonale valaisanne a interpellé un garçon âgé de 11 qui avait posté des messages islamistes haineux sur les médias sociaux, selon une information de la RTS et de SRF.

Le tribunal des mineurs de Sion a confirmé les recherches de la RTS et de SRF selon lesquelles la police est intervenue début juin auprès d'un enfant de 11 ans. Le garçon aurait été interrogé par la police cantonale dans le cadre de la publication de "contenus racistes et discriminatoires dans les médias sociaux", selon le tribunal des mineurs.

Il s'agit du suspect le plus jeune à avoir été appréhendé en Suisse pour une telle infraction depuis le début de l'année. Les autorités sécuritaires ont alerté à plusieurs reprises sur le fait que des personnes de plus en plus jeunes sont sensibles à la propagande islamiste.

Dans les cas de jeunes radicalisés islamistes rendus publics jusqu'à présent en Suisse depuis janvier 2024, la personne la plus jeune avait 14 ans.

Des contacts avec des mouvements extrémistes à l'étranger

L'enfant de 11 ans aurait admis avoir été en contact avec des personnes à l'étranger, probablement proches de mouvements extrémistes. Le tribunal des mineurs ne précise pas de quels mouvements il s'agit. Mais, selon les informations de la RTS et de SRF, les autorités partent du principe que le contexte est clairement islamiste et djihadiste.

Les autorités valaisannes ont ouvert une procédure selon le droit pénal des mineurs à l'encontre de l'enfant, dont elles ne précisent pas la nationalité. La présomption d'innocence s'applique. Des mesures socio-éducatives ont apparemment été mises en place.

Le degré de radicalisation du jeune n'est pas établi, selon les autorités valaisannes. Des investigations supplémentaires sont en cours, précise le tribunal des mineurs.

Daniel Glaus et Marc Menichini