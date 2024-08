Un encaveur valaisan accusé d'avoir vendu du vin espagnol sous l'appellation "AOC Valais"

Dans le canton du Valais, un encaveur fait face à des accusations de fraude massive, révèle Le Nouvelliste. Il aurait vendu de grandes quantités de vins étrangers sous l'appellation "AOC Valais", générant près d'un million de francs de profit. Le procès se tiendra à Sion les 26 et 27 août prochain.

Le système astucieux et frauduleux, dévoilé au grand jour par le Ministère public, serait bâti sur des fausses factures et des fausses écritures de cave ou comptables pour masquer la provenance et la nature du vin vendu. Cela afin de déjouer les contrôles, tromper la confiance des clients et permettre le commerce illicite de plusieurs centaines de milliers de litres de vins, raconte lundi le Nouvelliste.

Cette escroquerie aurait permis à l'encaveur Cédric Flaction d'encaisser au moins 11,8 millions de francs entre 2009 et 2016, grâce à la vente de centaines de milliers de litres de vins étrangers sous l’appellation AOC Valais.

Plusieurs chefs d'inculpation

"Au total, huit factures, établies pour des prestations en cave ou de mise en bouteille notamment, ont permis de dissimuler la livraison de plus de 730'000 litres de vins espagnols (à 1,31 franc le litre) et de près de 105'000 litres de vins schaffhousois (à 3 francs le litre) en provenance de deux sociétés alémaniques", précise l'acte d'accusation, cité par le quotidien valaisan.

Sur cette base, le Ministère public accuse Cédric Flaction, en tant que dirigeant de la Cave des Cailles Sàrl et de Flaction Sàrl, de faux dans les titres, d'escroquerie, mais aussi de falsification de marchandises.

Plus de 50 fausses factures

Au total, l'encaveur aurait créé plus de 50 fausses factures et 23 fausses écritures comptables. Des faux établis au nom d'une douzaine de caves valaisannes, concernant des livraisons de plus de 600'000 litres de vins AOC Valais qui n'ont en réalité jamais eu lieu.

Parmi les acheteurs principaux de ces vins contrefaits, on retrouve des poids lourds du commerce du vin en Suisse comme les Caves Garnier, propriétés de Fenaco, Mövenpick Wein ou encore Giroud Vins SA, relate le Nouvelliste.

Hélène Krähenbühl