Un "élu malgré lui" contraint de siéger au Conseil communal de Collonges

La crise se poursuit à Collonges (VS) après les élections communales d'octobre, lors desquelles deux citoyens ont été élus contre leur gré, faute de candidatures. L'un d'eux se voit contraint de siéger par le Conseil d'Etat, malgré un emploi à 100%. Il dénonce un impact inacceptable sur sa vie privée.

Au total, cinq personnes ont été élues "malgré elles" dans le Valais romand lors des dernières élections communales. Alors qu'elles n'étaient pas candidates, ils et elles ont été désignées volontaires pour siéger au Conseil municipal de leur village, dont deux dans le petit village de Collonges.

>> Voir à ce sujet : Faute de candidats, deux citoyens de Collonges, dans le canton du Valais, ont été élus conseillers communaux sans le vouloir / 19h30 / 2 min. / le 13 octobre 2024

Ces deux citoyens ont toutefois refusé de siéger et ont obtenu une réponse du Conseil d'Etat. Si la démission de l'un d'entre eux a été acceptée pour des questions de santé, les arguments de l'autre, qui invoquait des raisons professionnelles, n'ont pas été entendus.

"Inacceptable"

Ainsi, selon le gouvernement cantonal, ce dernier doit bel et bien accepter son mandat à l'exécutif de sa commune, malgré un emploi à 100%. "C'est clair que je trouve ça inacceptable", fustige-t-il mardi matin à la RTS.

L'élu malgré lui compte donc faire recours, car un tel mandat aurait un trop gros impact sur sa vie privée et professionnelle, argue-t-il. "Soit j'ai un souci avec mon employeur, (...) et sinon c'est prendre du temps sur la famille, les loisirs, ma vie sociale. Et ça, c'est inacceptable!"

Après l'acceptation de la démission de l'autre personne concernée, un siège est à nouveau vacant au Conseil communal de Collonge et des élections complémentaires devront dans tous les cas être organisées. Reste à savoir si, cette fois, au moins une citoyenne ou un citoyen se portera volontaire.

Diana-Alice Ramsauer/jop