Un éboulement coupe l'une des deux routes d'accès au haut du Val de Bagnes

Une grande partie des 240 personnes évacuées dans le Val de Bagnes vont pouvoir retrouver leur domicile. Elles avaient dû partir de chez elles préventivement après la lave torrentielle de mercredi après-midi. Mais l'accès au haut de la vallée est rendu impossible par un éboulement jeudi en fin de journée.

La route du Soleil a été rouverte jeudi en début d'après-midi pour permettre aux personnes bloquées de redescendre et aux autres de monter chercher des affaires. Sa traversée nécessitait un motif important. Elle avait été fermée par mesure de précaution.

Mais pour ne rien arranger, un éboulement jeudi en fin de journée a recouvert de roches et de troncs d'arbres cette route permettant de rejoindre Lourtier depuis Sarreyer.

L'effondrement a eu lieu au niveau du pont qui enjambe le torrent du Fregnoley, où s'est produite la lave torrentielle. La voie du bas étant entravée par la coulée, le Haut Val de Bagnes est de nouveau coupé du monde.

"Presque toutes et tous les habitants du village de Champsec, évacués dans la nuit de mercredi à jeudi vont pouvoir rentrer", avait indiqué jeudi matin le secrétaire communal adjoint de Val de Bagnes Antoine Schaller. Le risque d'inondations a été levé. Sur environ 200, seuls les résidents de cinq habitations situées aux abords de la Dranse de Bagnes ne pourront pas rejoindre leur domicile.

Quant à la quarantaine de personnes vivant dans les hameaux Les Epenays et le Fregnoley, et au camping de Champsec, évacuées mercredi dans l'après-midi, elles ne pourront pas non plus rentrer chez elles. La route cantonale vers Champsec est devenue une rivière jeudi matin et l'accès au village de Lourtier est toujours coupé, à cause de la coulée de lave torrentielle.

Objectif: recanaliser la Dranse

L'enjeu pour les autorités est de recanaliser la Dranse au plus vite, car le soleil fait fondre la neige, ce qui gonfle la rivière et pourrait ravager Champsec. Le lit de la rivière a donc été creusé dans la nuit de mercredi à jeudi par une douzaine de machines.

Jeudi matin, aucune maison n'était touchée, mais les dégâts sur la route étaient nombreux. Une ancienne décharge où étaient stockés des gravats issus du creusement de tunnels a été entièrement emportée et de gros blocs se détachaient.

Les pluies attendues ce week-end font craindre une aggravation de la situation. Les autorités restent donc sous tension et craignent de nouveaux dégâts.

ats/juma/ami/Romain Boisset/Emilien Verdon