Un an après un suicide, des panneaux de prévention sur la passerelle Farinet

En septembre 2023, le suicide de la jeune Morane, victime de harcèlement, depuis la passerelle Farinet à Saillon avait bouleversé le Valais, révélant un problème récurrent lié à ce lieu isolé. Un an après, les communes de Leytron et de Saillon, avec l'association Pars pas, ont pris des mesures pour renforcer la sécurité.

Des panneaux de prévention ont ainsi été installés sur la passerelle, afin de sensibiliser les visiteurs et visiteuses et de les inciter à chercher de l'aide en cas de détresse psychologique.

Teresa Stoffel, vice-présidente de l'association Pars pas, souligne l'importance de cette initiative: "La passerelle à Farinet est isolée. On peut aisément y aller sans être vu. De ce point de vue, c'est très important d'installer un panneau pour appeler à aller chercher de l'aide. Parler, ça peut sauver des vies."

Même si ces panneaux sont un premier pas, certains estiment que des mesures plus drastiques pourraient être nécessaires pour prévenir de futurs suicides. "Le mieux aurait été d'installer des filets, comme au pont du Ganter, et de fermer la passerelle", ajoute Teresa Stoffel, vendredi dans l'émission Forum de la RTS. Mais elle reconnaît que la mise en place d'une telle infrastructure dépend des moyens disponibles.

Pas de filets envisagés

Charles-Henri Thurre, président de la commune de Saillon, répond: "Construite en 2007, la passerelle a été pensée pour minimiser l'impact sur la nature environnante. Il a été décidé de la rendre aussi discrète que possible, avec un impact limité sur la faune et la flore locales."

En ce sens, il souligne la difficulté d'envisager des modifications structurelles: "Je peux tout à fait imaginer partir au combat pour installer des filets." Mais il rappelle qu'il faut souvent plusieurs années pour obtenir les autorisations nécessaires.

Le débat autour de la prévention du suicide sur ce site met en lumière un dilemme délicat: comment sensibiliser et protéger, tout en évitant d'attirer involontairement l'attention sur un lieu précis et potentiellement dangereux? Teresa Stoffel tient à rappeler que le silence n'est jamais la solution: "Le pire, c'est toujours de ne rien faire. Vous n'attirez pas plus de personnes avec de tels panneaux. Au contraire, cela montre que la commune est attentive et incite les gens à discuter du sujet."

Propos recueillis Anne Fournier et Valentin Emery

Adaptation web: vajo