Trois quarts des restaurants valaisans n'ont pas de WC accessibles aux personnes handicapées

En Valais, une étude révèle que trois quarts des cafés et restaurants n'ont pas de toilettes accessibles aux personnes en fauteuil roulant, alors qu'une loi de 1993 l'exige. Pour les clients concernés, cela peut générer un stress important.

Lorsque Jérôme Bagnoud sort boire un verre ou manger un morceau, il ne choisit pas l'établissement par hasard. Car lorsqu'il découvre un nouvel environnement, la charge mentale peut être importante pour le président du Club en fauteuil roulant du Valais romand, qui a vu sa vie basculer en 1993 après un accident de moto.

Si les toilettes du restaurant ne lui sont pas accessibles, le stress est énorme pour le Chamosard. "On se suradapte, on essaie de trouver des solutions en allant derrière des voitures ou derrière un arbre. Mais où est la dignité là-dedans?" s'interroge Jérôme Bagnoud mardi dans le 19h30 de la RTS.

Le sexagénaire valaisan le rappelle aussi: "En étant para- ou tétraplégique, nous n'avons pas forcément le contrôle de nos sphincters. La plupart s'auto-sondent ou ont une poche. Il faut quand même une certaine hygiène, un certain confort et de l'intimité. C'est pour cela qu'il est important de savoir où nous pouvons trouver des toilettes adaptées", explique-t-il.

Des aides possibles, mais rarement demandées

Dans le Valais romand, sur 880 restaurants, bars et cafés audités, seules 29 toilettes sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Selon une étude de Pro Infirmis et de la Fondation Emera, 75% des restaurants et des cafés du Valais romand sont totalement inaccessibles aux personnes handicapées, 22% sont partiellement accessibles, alors que seulement 3% des établissements sont parfaitement accessibles.

"Je suis dépité devant l’ampleur de ces chiffres", déplore Jérôme Bagnoud. "J'ai l'impression d'être un sous-citoyen à qui on ne donne pas accès à des choses de base."

Architecte chez Procap, l'association de et pour les personnes avec un handicap en Suisse, Corinne Morel rappelle que l'Etat du Valais alloue des aides financières à hauteur de 300'000 francs par année aux établissements souhaitant se mettre aux normes. "Seule une petite partie a été demandée. Les gens ne le savent pas suffisamment et c'est dommage", regrette-t-elle.

Les cafés et restaurants valaisans construits après 1993 devraient en théorie être aux normes. Mais même en dépit du coup de pouce du canton, beaucoup ne le sont pas.

"Nous avons un rôle à jouer", dit Gastrovalais

"Nous avons un rôle à jouer et nous donnerons l'impulsion en allant voir où se trouvent ces aides et comment les obtenir. Nous offrirons des formations à nos membres sur comment ils peuvent modifier leurs établissements", promet le président de Gastrovalais André Roduit, interrogé par la RTS.

Tant Pro Infirmis que le Club en fauteuil roulant du Valais romand appellent néanmoins les propriétaires à faire appel à un service de conseil en construction sans obstacle. Dans le cas du Valais, cela peut se faire auprès de Procap qui renseigne gratuitement.

Flore Dussey/jfe