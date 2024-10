Tensions entre le Valais et la Confédération sur la correction du Rhône

La Confédération ne soutient pas la nouvelle politique valaisanne sur la correction du Rhône. Des documents obtenus par la RTS laissent apparaître des tensions entre le canton et l'Office fédéral de l'environnement qui finance les travaux.

Jusqu'ici, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) commentait avec retenue la volonté du Valais de revoir à la baisse la sécurisation de la plaine contre les crues du fleuve. Mais des e-mails et des procès-verbaux obtenus grâce à la loi sur la transparence montrent qu’en coulisses, les tensions sont fortes entre le canton et la Confédération.

L'OFEV fustige en particulier le rapport sur lequel se fonde le Conseil d'Etat pour revoir à la baisse le projet Rhône 3. Selon cette étude déjà décriée par le canton de Vaud et des experts de toute la Suisse, l'objectif de sécuriser la plaine contre les crues pourrait tout à fait être réalisé en sacrifiant moins de terres agricoles et en laissant moins de place à l'environnement.

Pour la Confédération, ce "rapport à charge" qui ne lui donne pas la parole est "diffamant" à son égard et contient "de très nombreuses déclarations clairement fausses". En retour, le canton accuse la Confédération de "déni de réalité", en "balayant en deux phrases des investigations poussées".

Travaux bloqués dans le Chablais

La mésentente autour de ce rapport entraîne des conséquences concrètes. L'OFEV a écrit au Valais qu'après avoir pris connaissance de ce rapport, "il ne se voyait pas aller chercher 300 millions auprès du Conseil fédéral, pour sécuriser le Chablais".

L’OFEV a eu un petit peu de peine à accepter des éléments factuels et chiffrés qui ne sont pas discutables Raphaël Mayoraz, chef du Service des dangers naturels du Valais

Le versement de la subvention fédérale a été suspendu, retardant notamment les travaux dans la région d’Aigle. Le canton de Vaud s’est fâché. Le conseiller d’Etat Vassilis Venizelos a écrit à son homologue valaisan et émis publiquement des critiques. Tous les partis politiques vaudois ont également critiqué l’action unilatérale du Valais.

Depuis, les différents acteurs ont discuté et une solution pour le Chablais se dessine à l’horizon du printemps 2025.

Désaccords relativisés

Côté valaisan, le chef du Service des dangers naturels assure que les relations avec la Confédération sont "actuellement bonnes". Raphaël Mayoraz note qu’au départ des discussions, "l’OFEV a eu un petit peu de peine à accepter des éléments factuels et chiffrés qui ne sont pas discutables", mais qu’actuellement, des solutions constructives sont discutées. Pour lui, les désaccords sont à relativiser: "C’est normal qu’entre ingénieurs, on ne soit pas toujours sur la même longueur d’onde".

La Confédération ne confirme, ni n'infirme les propos valaisans selon lesquels les relations se seraient améliorées. De manière générale, l’OFEV n’a répondu à aucune des sept questions de la RTS sur des points précis, se contentant de livrer une prise de position générique sur la correction du Rhône.

L’OFEV veut éviter de médiatiser ses désaccords. Il ressort des documents obtenus en transparence qu’elle a prié le canton de ne pas publier le rapport contesté, craignant pour sa réputation et rappelant que toute la Suisse et toute l'Europe observaient le projet Rhône 3 avec attention.

Réforme politique

Le fond du problème concerne l’ampleur nécessaire à la correction du fleuve. Pour le nouveau ministre UDC du Rhône, Franz Ruppen, le projet de base conçu avec l'Office fédéral de l'environnement était disproportionné.

A peine élu au Conseil d’Etat, il a accordé moins d’importance à Rhône 3 dans l’organigramme de l’Etat, conduisant au départ du responsable historique du dossier.

Franz Ruppen a profité du départ de son prédécesseur du Centre Jacques Melly pour remanier un projet qui essuyait toujours plus de critiques de la part du Grand Conseil. Ce printemps, il a présenté la nouvelle vision du Conseil d’Etat, qui vise à sacrifier moins de terres agricoles et à accorder moins de place à l’environnement.

Discours revu après la crue

Un mois plus tard, le Rhône a débordé. Malgré tout, le Conseil d’Etat persiste dans sa volonté de revoir à la baisse la correction du fleuve, mais à la faveur d’une nouvelle communication. La refonte du projet viserait désormais l’objectif d’aller plus vite sur un dossier qui avait tendance à s’éterniser, ainsi qu’à consacrer plus de moyens aux rivières des vallées, là où les risques de dégâts seraient les plus élevés. Face au scepticisme ambiant, le Conseil d’Etat voit dans les critiques, l’incapacité de ses détracteurs à faire leur autocritique pour ne pas perdre la face.

Quoi qu’il en soit, canton et Confédération devront encore collaborer pendant des décennies. En Valais, la correction du Rhône constitue le chantier du siècle et c’est un sujet très politique. Le Grand Conseil vient de constituer une commission d'enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements qui ont conduit à ce que la crue de cet été mette à l'arrêt des entreprises pendant des mois et prive définitivement des riverains de leur maison.

Romain Carrupt