Soulagement en Valais et dans les Grisons, l'A2 coupée au Tessin après un éboulement

Menacés samedi par des nouvelles inondations et coulées dues aux fortes précipitations, le Valais et les Grisons se sont réveillés dimanche sans nouveaux dégâts importants et avec un niveau des eaux qui se stabilise. Au Tessin, l'autoroute A12 est interrompue après un éboulement et une vallée a été coupée du monde.

L’Organe cantonal de conduite (OCC) en Valais a annoncé dimanche avoir levé de l’alerte lancée pour les cours d’eau latéraux et le Rhône. Le niveau des eaux se stabilise et la décrue a débuté, après les intempéries des derniers jours, relève-t-il. Les crues successives de ces dernières semaines ont néanmoins fragilisé les bords des cours d’eau latéraux et les digues du Rhône, a précisé l’OCC, qui recommande de rester prudent notamment lors des randonnées et d’éviter de s’approcher du lit des rivières. Des laves torrentielles et des glissements de terrain ponctuels peuvent encore survenir. >> Ecouter le sujet du 12h30 sur le soulagement en Valais : Keystone - Dominic Steinmann Soulagement en Valais où les intempéries n’ont pas créé de dégâts majeurs / Le 12h30 / 1 min. / aujourd'hui à 12:36 Des éboulements sur l'A2 et la Vallée de Muggio Dans les Grisons, les précipitations n'ont pas provoqué de dégâts notables. Une petite coulée de boue s'est produite près de Mesocco, sans conséquences majeures. Au Tessin, la situation est aussi restée stable dans les vallées de la Maggia et de la Bavona. En revanche, l'autoroute A2 est fermée entre Mendrisio et Bissone en direction du nord en raison d'un glissement de terrain, a indiqué la police cantonale. Une déviation a été mise en place. La Vallée de Muggio, au sud du Tessin, a aussi reçu des trombes d'eau qui ont provoqué un glissement de terrain. La route au-dessus du village de Caneggio a été obstruée par les éboulis et la vallée est coupée du monde. Le danger reste élevé au moins jusqu'à dimanche soir, ont annoncé les autorités. >> Les précisions du 12h30 sur la situation au Tessin : Keystone Bilan au Tessin après les intempéries destructrices / Le 12h30 / 2 min. / aujourd'hui à 12:35 Temps sec en Valais, pluies au Tessin Il est tombé entre 10 et 30 litres de pluie par mètre carré sur une grande partie de la Suisse au cours des dernières 24 heures, a indiqué MeteoNews. Le Valais a enregistré ces dernières heures entre 10 et 26 litres de pluie par mètre carré en 24 heures, soit deux à trois fois moins qu'au Tessin ou dans les Grisons en moyenne. >> Lire aussi : Jusqu'à 58 mm de pluie par mètre carré tombés en Suisse en 24 heures La région la plus arrosée a été celle de Mendrisio (TI), où les 100 litres par m2 ont été dépassés. Les pompiers du Mendrisiotto ont eu du travail plein les bras. Le temps devait progressivement devenir plus sec en cours de journée en Valais, ont estimé les météorologues. Les prévisionnistes s'attendaient toutefois à de nouvelles pluies importantes au Tessin et dans les Grisons dimanche. Généralement, les seuils sont qualifiés de critiques à partir de 50 litres de précipitations par mètre carré en 24 heures en plaine et de 100 dans les régions montagneuses. Cependant, il faut tenir compte du fait que ces nouvelles pluies se sont produites sur des sols déjà saturés d'eau et que certaines infrastructures sont fragilisées. Des coulées samedi Les averses ont cependant provoqué des dégâts et des évacuations samedi. Dans le haut Val de Bagnes, plusieurs nouvelles coulées de lave torrentielle se sont produites dans la nuit de vendredi à samedi. Elles ont détruit certaines digues placées préventivement, a indiqué la commune de Val de Bagnes. Une exploitation agricole a subi des dégâts matériels très conséquents, tout comme un pont. Grâce au travail sans relâche des machinistes durant la nuit de samedi à dimanche, la hauteur du lit de la Dranse a pu être contenue, a indiqué la commune dimanche. Les pelles mécaniques continuaient de s'activer en permanence. Dans la haute vallée de la Maggia et dans le Val Lavizzara, plusieurs personnes ont évacué leurs habitations, mais par leurs propres moyens. Une dizaine de personnes ont en revanche décidé de rester chez elles dans les zones interdites >> Revoir le sujet du 19h30 samedi : Intempéries: les autorités sont à pied d’œuvre et les habitants prêts à évacuer dans le Val de Bagnes (VS) / 19h30 / 1 min. / hier à 19:30 ats/juma