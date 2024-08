Sierre dévoile son projet de patinoire et d'écoquartier à Condémines

Le projet Valais Arena à Sierre, soit une nouvelle patinoire et un écoquartier dans la friche industrielle des Condémines, a été dévoilé plus en détail mardi. Le calendrier a aussi été précisé. Le complexe sportif est prévu pour 2029 et le quartier résidentiel à l'horizon 2035.

"Cette initiative unique et ambitieuse vise à transformer la friche industrielle des Condémines en un écoquartier dynamique et durable, allant au-delà de la simple construction d'infrastructures sportives et résidentielles. Son objectif est de créer un écosystème urbain intégré", ont indiqué les autorités sierroises et les cinq sociétés partenaires, dont le HC Sierre et Urban Project SA, dans un communiqué.

La Ville de Sierre, Sierre-Valais Sport SA, Urban Project SA et les investisseurs avaient signé un accord-cadre en avril 2023 pour ce projet Valais Arena et Ecoquartier VIVA. Le tout a été initialement devisé à 320 millions de francs.

Complexe sportif

La Valais Arena, le plus grand complexe sportif indoor du Valais, sera le coeur de ce projet. Elle accueillera diverses disciplines sportives telles que le hockey, le curling et le patinage artistique, et offrira des installations modernes pour les athlètes et les amateurs de sport. Dans une seconde étape, l'écoquartier proposera des logements intergénérationnels et des commerces, tout en respectant les principes du développement durable, explique-t-on.

Le public peut désormais se faire une idée des plans et images du projet avec l'ouverture d'une "Maison du Projet" dès le 8 août. Prochaines étapes: l'approbation de l'exécutif et du législatif de la Cité du soleil.

Ambitions du HC Sierre

"Un tel projet marque le début d'une nouvelle ère pour le HC Sierre. En 2023, ce dernier a conclu un accord avec Sierre-Valais Sport SA (SVS) pour augmenter progressivement sa participation au capital du club. L'objectif est de sécuriser financièrement le HC Sierre jusqu'à son emménagement dans la nouvelle enceinte et de créer les conditions pour une promotion sportive", est-il souligné.

"SVS garantira aussi le versement d'un loyer au propriétaire de la Valais Arena, alignant les intérêts de toutes les parties prenantes. Une nouvelle avancée pour permettre au club de viser un retour en National League", écrivent encore les partenaires.

ats/asch