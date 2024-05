Rescapé d'un grave accident, un vautour fauve reprend son envol en Valais

Un jeune vautour fauve retrouvé blessé en automne dernier en Valais a pu reprendre son envol mercredi. Il a été soigné durant six mois et remis sur pattes grâce à un réseau de professionnels et de bénévoles.

Le vautour fauve avait été retrouvé en novembre dernier à Saxon. Des fractures l'avaient empêché de migrer vers le sud avec ses congénères. Mais mercredi, l'oiseau a décollé sur les hauteurs de Vouvry, à 2000 mètres d'altitude. Plusieurs associations se sont mobilisées pour sauver le volatile, qui n'aurait jamais survécu sans leur intervention. D'ici peu, ce rescapé rejoindra un groupe de son espèce, aujourd'hui protégée en Suisse. Un animal presque disparu en Europe Dans les années 1960, les vautours fauves avaient presque disparu de l'Europe de l'Ouest, excepté en Espagne. La faute, notamment, à leur réputation d'oiseau de mauvais augure. Or, ces charognards remplissent une fonction écologique importante, en jouant "un rôle de police sanitaire", selon l'expression de la porte-parole de la station ornithologique Chloé Pang. >> Lire aussi : Longtemps disparu, le vautour fauve est de retour en Suisse Seulement des visiteurs en Suisse Ces oiseaux, dont l'envergure peut atteindre 2,6 mètres, sont capables de repérer un morceau de charogne de 30 centimètres à plus de 3,5 kilomètres. Essentiellement présents entre avril et octobre, le volatile vient se nourrir en Suisse, mais il ne s’y reproduit pas. Les conditions météorologiques ne sont pas suffisamment clémentes pour permettre au vautour fauve de demeurer dans le pays. Selon la station ornithologique suisse, plusieurs centaines de vautours fauves séjournent chaque été chez nous. Sujet TV: Flore Dussey et Yvan Illi Adaptation web: cab