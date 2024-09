Raphaël Mayoraz: les intempéries "en milieu alpin" se répètent et sont dures à prévoir

Après les nouvelles intempéries de la nuit de mercredi à jeudi en Valais, survenues deux mois après une tempête mortelle au début de l'été, les habitants sont lassés. Mais il est difficile d'avoir une "meilleure prévention", estime Raphaël Mayoraz, chef du Service valaisan des dangers naturels, dans La Matinale de vendredi.

"On arrive difficilement à maîtriser la météo et la climatologie donc je ne sais pas comment on pourrait aller plus vite en termes d'avertissement et de prévention", indique Raphaël Mayoraz au micro de la RTS vendredi. "Je n'aime pas la phrase qui dit que le risque zéro n'existe pas, mais c'est une réalité. Donc, je pense qu'il faut faire avec et qu'il faut faire preuve de bon sens".

"On ne peut rien changer. C'est la nature"

Au buffet de la gare de Stalden, René, un habitant de la région constate les dégâts, impuissant. "Je pense que ceux qui habitent dans la vallée de Saas ou de Zermatt commencent à en avoir marre car c'est la deuxième fois de suite (qu'elles sont touchées par de telles intempéries, ndlr). Ça fait mal", témoigne-t-il au micro de La Matinale de vendredi.

"Mais on doit faire avec, on ne peut rien changer. C'est la nature", se résigne-t-il.

Le président de la commune de Stalden, Bruno Ruppen, partage cet avis. Il a "une impression de déjà-vu".

Evénements normaux "en milieu alpin"

Raphaël Mayoraz note que ces événements ont "toujours existé" en milieu alpin. Le problème, selon lui, est qu'ils sont si fréquents que l'on "n'a pas le temps de les oublier".

"On veut absolument que la route soit ouverte (...) Mais on oublie très vite que la plupart des vallées latérales n'ont qu'un accès (lire encadré). Donc, il suffit d'un petit événement pour qu'elles soient coupées, peut-être quelques heures ou plusieurs semaines comme sur le Haut Val de Bagnes. Ça, c'est une réalité", insiste-t-il.

La station de Saas-Fee reste coupée du monde vendredi matin, au lendemain de violentes intempéries qui ont touché le Valais dans la nuit de mercredi à jeudi. Les pelles mécaniques ont œuvré toute la journée pour tenter de dégager les accès, permettant la réouverture de la route entre Saas Grund et Saas-Almagell.

Mais avant de pouvoir rouvrir la route, il faut "inspecter le haut pour voir si c'était uniquement une lave torrentielle ou s'il n'y a pas une partie d'éboulement qui s'est joint au phénomène", précise le chef du Service valaisan des dangers naturels, qui assure que ce sont bel et bien "les précipitations qui ont déclenché l'événement".

Entre 100 et 150 pelles mécaniques ont travaillé uniquement à remettre les cours d'eau en état dans le canton après les intempéries du 30 juin Raphaël Mayoraz, indique le chef du Service valaisan des dangers naturel

"Retour à la normale" ailleurs

Dans les vallées du Haut-Val, du Rhin, d'Anniviers ou de Conches, où la vigilance a aussi été renforcée jeudi au niveau des cours d'eau, "la situation est de retour à la normale", indique Raphaël Mayoraz. Mais il tempère: il n'y a "jamais vraiment" eu de retour à la normale complet depuis les intempéries de juin.

"Toutes les berges ont été un petit peu endommagées. Les remises en état faites jusqu'à maintenant sont des travaux de fortune et pas des renforcements complets. Donc, il y a encore énormément de travail à faire pour revenir à la situation antérieure", détaille-t-il.

Des travaux ont aussitôt commencé avec des mesures d'urgence pendant les intempéries. "Entre 100 et 150 pelles mécaniques ont travaillé uniquement à remettre les cours d'eau en état dans le canton".

Cependant, les travaux doivent continuer, soutient le chef du Service valaisan des dangers naturels. "C''est clair que maintenant, il y a des travaux à faire rapidement, c'est-à-dire dans les mois et les une ou deux années". Ils ne doivent "pas attendre et doivent être faits en urgence pour pouvoir rattraper ce déficit et, j'espère même, améliorer la situation", martèle-t-il.

