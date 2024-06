Plus de 200 habitants de Chippis évacués à cause des inondations, ligne CFF coupée entre Riddes et Ardon

Le canton du Valais fait face à d'importantes inondations vendredi à la suite de fortes pluies. Plus de 200 habitants de Chippis ont dû être évacués, alors que la ligne CFF entre Riddes et Ardon a été fermée vendredi soir par mesure de précaution. Le Rhône donne des signes d'inquiétude. Le canton a décrété l'état de "situation particulière".

Laves torrentielles, glissements de terrain, rivières en furie et routes fermées, les précipitations des derniers jours et la fonte des neiges ont causé des crues et des dégâts à travers tout le Valais. Personne n'a toutefois été blessé.

Les autorités cantonales ont d'ailleurs décrété vendredi en fin de journée l'état de "situation particulière", ce qui signifie que le Conseil d'Etat prend désormais les commandes du dispositif de sécurité et ce qui lui permet également d'avoir des moyens d’intervention supplémentaire en cas de nécessité.

Ligne CFF fermée

La ligne ferroviaire entre Riddes et Ardon, en Valais central, a été fermée vendredi soir par mesure de précaution. Le niveau du Rhône a atteint une hauteur critique en aval du pont ferroviaire de Riddes, ont indiqué les CFF.

Les trains Interregio ont été supprimés à partir de 22h20 entre Martigny et Sion, ont indiqué les CFF vendredi peu avant minuit. Les trains régionaux entre Riddes et Ardon ne circulent plus.

L'interruption durera au moins jusqu'à samedi matin. La date exacte de la reprise du trafic ferroviaire dépendra du risque d'inondation, ont indiqué les CFF. Des bus de remplacement des trains ont été mis en service.

La Navizence en crue

Un total de 230 personnes vivant au bord de la Navizence ont dû être évacuées dans le village de Chippis, près de Sierre, "par mesure de précaution", a indiqué la cheffe de l'Organe de conduite cantonal. Les habitants évacués seront logés la nuit prochaine dans la salle de gymnastique.

Vendredi 21 juin: le Rhône et la Navizence en crue à Chippis. [KEYSTONE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT]

A Bramois, la Borgne risque de déborder, alerte le canton. Les rives et le Bois de la Borgne sont fermés. Une digue gonflable a été aménagée par les pompiers de Sion pour protéger le village de la montée des eaux et des évacuations sont possibles si cela ne devait pas suffire.

La Navizence en furie à Vissoie (VS). [KEYSTONE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT]

A Martigny, le débit de la Dranse est également très important et une route à proximité a été fermée

Plusieurs axes routiers sont coupés, notamment la route entre Vissoie et Mayoux, la route cantonale entre Riddes et l’usine de Bieudron ou la liaison entre Fionnay et Bonatschiesse.

Zermatt coupée du monde

La situation est aussi particulièrement tendue à Zermatt, où la rivière Matter Vispa (ou la Viège de Zermatt en français) qui traverse la station valaisanne est sortie de son lit. Plusieurs rues ont été inondées et les écoles de la station ont été fermées.

Les trains ne circulent plus entre Viège et Zermatt pour une durée indéterminée, a indiqué la ligne le Matterhorn Gotthard Bahn. Les trains des lignes R40, RE41 et RE42 sont supprimés en raison des risques d'inondation. Des bus de remplacement ont un temps circulé entre Viège et Täsch, mais ce service a aussi été interrompu.

Comme la route est aussi coupée au moins jusqu'à samedi entre Täsch et Zermatt, il n'y a plus d'accès pour parvenir à la station. A l'aube, de la lave torrentielle s’est en effet déversée sur la chaussée. Des gens sont donc bloqués dans la station, mais la présidente du village assure qu'il n'y a aucun danger

Danger "fort" pour le Rhône

Le Rhône donne aussi des signes d'inquiétude. Une alerte aux crues de degré 4 sur 5 a été émise de Viège au lac Léman jusqu'à samedi par MétéoSuisse, ce qui correspond à un "danger fort". Une situation qui se produit seulement tous les 10 à 30 ans, selon les experts.

Face à cette situation, le canton a interdit les promenades sur les rives du Rhône jusqu'à lundi soir et des évacuations ponctuelles sont en cours. Le pic est attendu vendredi soir et le fleuve ne devrait pas déborder.

Pour l'instant, le niveau du fleuve n'est pas loin de celui de 2000, l'année du dernier grand épisode de crue. Il avait causé d'importants dégâts mais depuis, les digues ont été renforcées.

Selon MétéoSuisse, il devrait pleuvoir jusqu'à tard vendredi avant un retour au sec samedi. Mais la situation sera toujours suivie très attentivement ces prochains jours. Les états-majors de conduite poursuivent l'observation des cours d'eau et se tiennent prêts à agir en fonction de l'évolution de la situation et évacuer si nécessaire.

