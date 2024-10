Plus ancien président de commune du pays, Edwin Zeiter quitte ses fonctions après 48 ans de service

Le président de la commune de Bister (VS) Edwin Zeiter s'apprête à quitter son poste dimanche lors des élections communales auxquelles il ne se représentera pas, après 48 ans de service. Il est le président de commune resté en fonction le plus longtemps en Suisse, malgré un salaire dérisoire et le temps consacré.

Depuis 48 ans, Edwin Zeiter passe ses journées entre ses prés et le bureau communal du village de 38 habitants. La première fonction de ce Haut-valaisan de 75 ans est d'être paysan. Il a une ferme biologique dans laquelle il s’occupe d’une centaine de chèvres. "Ce sont des journées très intenses, du matin au soir", commente-t-il au micro du 19h30 vendredi soir. 250 francs par an Et cela, avec un salaire minime. "En 1964, mon prédécesseur avait un salaire annuel de 250 francs. Et maintenant, en 2024, mon salaire annuel est de 250 francs!" Mais malgré tout, le président s’est toujours donné à fond, assure sa femme Ruth. "Il a toujours été là pour tout le monde. Il a dirigé le village comme sa propre famille." Artiste aussi Parmi ses différentes casquettes, Edwin est aussi artiste. Il peint des paysages, mais aussi les détails des vieilles maisons de sa région. Pour lui, tout peut être art. "Quand tu regardes une serrure sur une porte, c'est juste une petite plaque de métal. Mais c’est fait avec art", dit-il. Julien Guillaume/juma