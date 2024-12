Plaintes déposées après une vidange du barrage des Toules qui a causé la mort de nombreux poissons

Le canton du Valais et le WWF ont porté plainte à la suite d'une vidange mal négociée au barrage des Toules à Bourg-Saint-Pierre. Elle avait entraîné la mort de nombreux poissons et occasionné de graves dégâts dans la Dranse.

Au dernier jour de cette vidange, en mars dernier, les litres lâchés contenaient plus de sédiments que prévu. Les taux de concentration de sable dans l'eau de la Dranse, prévus par la législation fédérale, avaient ainsi été largement dépassés, provoquant un manque d'oxygène et tuant toute vie au passage.

Cette affaire, révélée en mars, pourrait avoir des suites pénales. Le canton a porté plainte auprès du Ministère public, selon une information de Rhône FM confirmée par la cheffe du Service de l'environnement à la RTS. Le WWF et Pro Natura Valais ont en fait de même.

Cours d'eau "colmaté sur plus de 30 km"

Invité dans le 12h30, Marc Bernard, membre du comité Pro Natura Valais, explique pourquoi les organisations ont décidé de porter plainte. "La vidange qui a envahi la Dranse a apporté sans doute beaucoup plus que les 3000 m3 de sédiments annoncés. Cela a colmaté le cours d'eau sur plus de 30 km, c'est-à-dire de Bourg-Saint-Pierre jusqu'à Martigny". De plus "on parle beaucoup des poissons morts, mais les autres aspects, notamment toute la faune benthique, soit les larves d'insectes qui vivent dans ce cours d'eau ne sont jamais pris en compte".

Le Ministère public devra statuer sur l'éventuelle responsabilité de l'exploitant et du propriétaire du barrage des Toules en rapport à cette situation.

lan avec ats