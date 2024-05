On "succède" à Léonard Gianadda, "mais on ne le remplace pas", estime son fils François

Sa nomination a été confirmée ce mercredi: François Gianadda, 61 ans, reprendra les rênes de la Fondation Pierre Gianadda à Martigny (VS), succédant à son père Léonard, décédé en décembre. Le défi s'annonce de taille, mais l'avocat-notaire compte sur le soutien d'une équipe qu'il connaît déjà bien.

"Mon papa me l'avait demandé il y a un an", répond François Gianadda quand on l'interroge sur les raisons qui l'ont poussé à reprendre en main la fondation créée en 1978 par son père, feu Léonard Gianadda.

Invité vendredi de l'émission Forum, l'avocat-notaire valaisan dit aussi avoir pensé à ses parents et au personnel de la fondation qu'il connaît depuis si longtemps au moment de prendre sa décision.

François Gianadda n'était pourtant pas pressenti pour reprendre la tête de l'institution. Beaucoup d'observateurs jugeaient par ailleurs compliqué de trouver un successeur à Léonard Gianadda, grand mécène et véritable figure dans le domaine de l'art.

Modestement, son fils estime "qu'éventuellement, on lui succède, mais qu'on ne le remplace pas".

>> Revoir l'interview Helvetica de Léonard Gianadda : #Helvetica: Léonard Gianadda / #Helvetica / 21 min. / le 14 octobre 2023

>> Relire aussi : Le mécène et promoteur valaisan Léonard Gianadda est décédé à 88 ans

Épaulé par "des gens extraordinaires"

Le nouveau président tient à souligner qu'il sera entouré de toute l'équipe de la Fondation Pierre Gianadda, "des gens extraordinaires". Il espère ainsi s'inscrire "dans la continuité". "Tout le programme est déjà fait pour quelque temps, on n'a pas trop de soucis dans l'immédiat", ajoute-t-il. "Et puis, les vestiges ne vont pas bouger."

François Gianadda sera épaulé notamment par Anouck Darioli et Jean-Henry Papilloud, co-vice-présidents de la fondation, qui ont assuré l'intérim depuis la disparition du mécène valaisan.

Le nouveau dirigeant précise encore qu'il est titulaire d'une licence en histoire et ne sera donc "pas totalement hors-sol".

"Les propositions arrivent"

Concernant les expositions, Léonard Gianadda avait soigneusement planifié la suite, avec notamment une exposition consacrée à Francis Bacon prévue en 2025. "Il était tellement fier", se souvient son fils.

Alors que le mécène se trouvait déjà à l'hôpital, "il signait encore des contrats", raconte François Gianadda. "Il a fait tout ce qu'il a pu."

Cette future exposition sera aussi un test pour le nouveau président, qui verra si les oeuvres du peintre britannique peuvent séduire un nouveau public, peut-être plus jeune.

Interview radio: Thibaut Schaller

Adaptation web: Doreen Enssle