Niveau d'alerte levé en Valais et début de la décrue dans le canton de Vaud

L’Organe cantonal de conduite (OCC) en Valais annonce dimanche matin la levée de l’alerte pour les cours d’eau latéraux et le Rhône. Le niveau des eaux se stabilise et la décrue a débuté, après les intempéries des derniers jours, relève-t-il.

Depuis samedi, aucun nouveau dégât important n’a été constaté malgré les précipitations qui se sont poursuivies. Dans le canton des Grisons, la police cantonale a indiqué qu'une petite coulée de boue s'est produite près de Mesocco, sans conséquences majeures.

Equipes mobilisées

Dans le Val de Bagnes, les machinistes et les équipes sur le terrain ont été mobilisés durant toute la nuit afin d'extraire les matériaux de la Dranse, qui en charriait beaucoup, et éviter les inondations, comme le rapporte Rhône FM. Un survol de la zone en hélicoptère était prévu dimanche en matinée.

Dans le Haut Val de Bagnes, l'accès au village de Lourtier, touché par une succession de laves torrentielles, était toujours bloqué.

Le portail des dangers naturels de la Confédération avait prédit samedi matin un risque important de précipitations et d'orages dans certaines parties de la Suisse. Etaient notamment attendues des fortes pluies en Valais, dans la région de Chablais (VD) dans le sud du Tessin et dans certaines parties des Grisons.

Sols saturés d'eau

Le temps doit progressivement devenir plus sec en cours de journée, indiquent les météorologues. Selon Meteonews, le Valais a enregistré ces dernières heures entre 10 et 26 mm de pluie par mètre carré en 24 heures, soit deux à trois fois moins qu'au Tessin ou dans les Grisons.

Généralement, les seuils sont qualifiés de critiques à partir de 50 mm de précipitations en 24 heures en plaine et de 100 mm dans les régions montagneuses. Cependant, il faut tenir compte du fait que ces nouvelles pluies se sont produites sur des sols déjà saturés d'eau et que certaines infrastructures sont fragilisées. Des laves torrentielles et des glissements de terrains ponctuels peuvent encore survenir, prévient l'OCC. Il recommande de rester prudent notamment lors des randonnées et d’éviter de s’approcher du lit des rivières.

>> Lire aussi : Jusqu'à 58 mm de pluie par mètre carré tombés en Suisse en 24 heures

ats/juma