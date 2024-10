Météo difficile: dix cépages auront besoin de moins de sucre pour obtenir l'AOC Valais

Le canton du Valais abaisse les teneurs en sucre minimales pour l'obtention de l'AOC Valais pour certains cépages lors des vendanges 2024. En cause: les conditions météorologiques humides des dernières semaines.

Cette humidité "inhibe l'accumulation de sucre et favorise l'installation de foyers de pourritures grises et acétiques", explique lundi l'Etat du Valais dans un communiqué.

A la demande des milieux viticoles et comme prévu par l'Ordonnance sur la vigne et le vin, le Conseil d'Etat a décidé d'autoriser la réduction "de manière exceptionnelle" des degrés minima de teneur en sucre pour certains cépages.

Dix cépages concernés

Les cépages blancs concernés sont l'Amigne, l'Arvine, le Completer, la Marsanne blanche, la Roussanne, le Savagnin blanc, le Pinot gris et le Sylvaner. Pour les rouges, il s'agit du Pinot noir et du Gamay.

Dans les deux cas, un taux de 19,4% Brix - qui détermine la quantité de saccharose - a été fixé. "Ces teneurs en sucre restent nettement supérieures à celles fixées par l'ordonnance fédérale", précise le communiqué.

Comme pendant une grande partie de la saison 2024, le temps reste instable et humide pour les vendanges. En Valais, le mois de septembre a été plus frais et surtout plus humide que la norme 1991-2020. Sur les trois stations de mesure suivies par le Service de l'agriculture — Aigle, Sion et Viège —, les cumuls de pluie dépassent de 80% à 95% les valeurs normales, précise l'Etat du Valais.

ats/ami