Martigny a vu défiler des milliers de personnes pour la marche des fiertés

Plus de 12'000 personnes ont défilé samedi dans les rues de Martigny pour célébrer la marche des fiertés. Sous un soleil de plomb, elles ont revendiqué le droit d'être "soi-même, partout", le slogan de cette édition.

Réunie en début d'après-midi sur la place du Manoir de Martigny, une foule multicolore, à plumes, paillettes et entourée de drapeaux des fiertés LGBT+ a cheminé dans une ambiance festive et décontractée, au rythme de diverses musiques et de tambours. Pancartes et t-shirts n'étaient pas en reste: "T'as où la pride?", "Catho, pan et heureuse", ou encore "En Valais, on aime les Reines", pouvait-on notamment y lire.

"L'ambiance est super bonne et nous sommes très heureux de voir qu'aucun groupe religieux n'a organisé de contre-manifestation, comme ce fut le cas les années précédentes", réagit Cindy Giroud, porte-parole de la Pride et membre du comité central. L'ambiance est bon enfant, complète la police cantonale, qui ne dénombre aucun incident.

Réel succès

L'édition de Martigny a rassemblé des personnes de tous les âges et venues de toute la Suisse (Valais, Fribourg, Vaud notamment). La RTS a même rencontré une participante venue de Belgique pour l'occasion. Les organisateurs évoquent un succès, au-delà de celui espéré.

"Je suis content de voir autant de monde, car les visiteurs donnent de la puissance, de la voix aux locaux", a confié Patrice, 72 ans, venu de Genève exprès et qui a été de "toutes les Prides et de tous les combats".

Avancées ces dernières années

Le chef du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture, Mathias Reynard, a profité de cette tribune pour rappeler les avancées obtenues ces dernières années, notamment l'extension de la norme pénale antiraciste en 2020 et le mariage pour toutes et tous en 2021. "L'homophobie tue. L'homophobie n'est pas un avis, c'est un délit", a-t-il lancé sous les acclamations du public.

Il a aussi souligné qu'il restait encore "du chemin à faire pour arriver à l'égalité".

Genève en 2025

C'est la troisième fois que la Pride se déroule en Valais. En 2001, l'événement avait provoqué la polémique, tandis que l'édition 2015 à Sion s'était déroulée sans accroc. L'an prochain, la Pride sera de retour à Genève.

ats/juma