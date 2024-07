Levée de la situation particulière en Valais décrétée après les intempéries

Le Conseil d'Etat valaisan a décidé mercredi de lever l’état de situation particulière décrété le 30 juin dernier. L'armée suisse a de son côté terminé son engagement mercredi. Le tronçon ferroviaire Viège-Täsch restera fermé jusqu’à la mi-août.

Si de nombreux travaux de remise en état sont toujours en cours, la situation est actuellement stabilisée, écrit le Conseil d'Etat qui a décidé de lever l’état de situation particulière. La situation géologique ainsi qu’aux abords des cours d’eau mettra, quant à elle, plus de temps à se stabiliser et des glissements de terrain pourraient encore se produire localement, avertit-il.

Depuis les crues survenues entre le 29 et le 30 juin, d’importants moyens ont été déployés dont 700 pompiers et 700 astreints à la protection, des services communaux et des entreprises. Certains sont toujours engagés, à l'instar de la protection civile.

Quant à l'aide militaire en cas de catastrophe, soit 157 personnes actives sur le terrain 24 heures sur 24 depuis le 1er juillet, elle a progressivement pris fin mercredi. Lors de son intervention, elle a mené des missions à Sierre-Chippis, à Saas-Grund, dans le val d’Anniviers et dans la vallée de Conches.

L'armée reviendra

L'armée reste cependant disponible pour d'autres formes d'engagement. Deux communes l'ont sollicitée pour l'heure, Goms et Val de Bagnes. "Les premiers contacts ont été pris et nous allons étudier la faisabilité de ce soutien," a déclaré en matinée à Keystone-ATS le chef engagements et instruction de la division territoriale 1 Jean-Claude Gagliardi.

Les crues des 29 et 30 juin ont causé des débordements des cours d’eau latéraux et du Rhône, des laves torrentielles et des glissements de terrain provoquant d’importants dégâts. Les régions du Saastal, de la Vallée de Conches, du Val d’Anniviers, de Sierre- Chippis et du Val de Bagnes ont été particulièrement touchées, rappelle le communiqué.

>> Lire aussi : L'armée terminera son engagement en Valais mercredi comme prévu

Le tronçon ferroviaire Viège-Täsch fermé jusqu’à la mi-août

"La situation entre Kalpetran et St. Niklaus est particulièrement critique", indique mercredi en conférence de presse Egon Gsponer, responsable de l’infrastructure au sein de la compagnie ferroviaire Matterhorn Gotthard Bahn.

La remise en état des voies y est difficile en raison de l’ampleur des dégâts et de la difficulté d’accès à ces sites qui compliquent le transport de matériel et des machines de chantier.

Il n'est pas encore possible d'articuler des coûts. "Ils seront supérieurs à 10 millions de francs pour ce qui concerne la réparation", relève le CEO Fernando Lehner. A ce montant, il faut encore ajouter plus d’un million pour les frais liés à la mise en place de bus de remplacement, précise-t-il.

>> Voir les images des travaux et l'interview du directeur de Matterhorn Gotthard Bahn : Le tronçon ferroviaire Viège-Täsch restera fermé au moins jusqu'à la mi-août / L'actu en vidéo / 49 sec. / aujourd'hui à 16:37

ats/fgn